Los Angeles

Im Wettstreit mit dem Streaming-Giganten Netflix um Abonnenten holt sich Amazon prominente Verstärkung: Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman und ihre Produktionsfirma Blossom Films sollten künftig Filme und Serien für die Amazon Studios entwickeln, berichtete das Portal „Variety“.

Die Schauspielerin habe ein Gespür für „süchtig machendes, unterhaltendes und anziehendes Fernsehen“ sowie für erfolgreiche Filme, sagte Amazon-Studios-Chefin Jennifer Salke. Blossom hatte für den Bezahlsender HBO unter anderem die Serie „Big Little Lies“ produziert, für die Kidman vergangenes Jahr einen Emmy als beste Hauptdarstellerin gewann.

„Big Little Lies“ als Musterbeispiel des Qualitätsfernsehens

Auch „Big Little Lies“ ist bei Amazon Prime zu streamen und liegt als DVD- und BluRay-Box vor. Seit Ende Mai ist die Serie als Free-TV-Premiere überdies bei Vox zu sehen. Erzählt wird eine Geschichte von starken Frauen und ihren Freundschaften aber auch von häuslicher Gewalt und Ausgrenzung.

Der kleine Sohn der jungen alleinerziehenden Mutter Jane Chapman (Shailene Woodley) wird schon nach dem ersten Tag in der neuen Schule in Monterey bezichtigt, gewalttätig gegen eine Mitschülerin geworden zu sein. Fronten bilden sich, im Verlauf der sieben Episoden werden dunkle Geheimnisse aufgedeckt.

Die Besetzungsliste der Verfilmung eines Romans von Liane Moriarty liest sich wie die eines großen Kinofilms. Neben Kidman und Woodley spielen Reese Witherspoon, Laura Dern und Alexander Skarsgard mit. Im Dezember 2017 bestätigte HBO bereits die Fortsetzung der Serie mit einer zweiten Staffel, für die unter anderem die dreifache Oscar-Gewinnerin Meryl Streep gewonnen werden konnte.

Amazon will massiv neue Talente an sich binden

„Die Tonalität von ,Big Little Lies’ ist ungewöhnlich“, sagte Kidman in einem Interview, „Die Geschichte ist traurig, tiefgründig, aktuell und gleichzeitig lustig. Es ist richtig schwierig, diese Stimmungen zu treffen, aber der Drehbuchautor David E. Kelley und der Regisseur Jean-Marc-Vallée haben einen tollen Job gemacht.“ Serien dieser Qualität wünscht sich Amazon von Kidman. Salke hatte erst kürzlich verkündet, man werde massiv um neue Talente werben, die man exklusiv an sich binden will. Bei Amazon ist auch „The Walking Dead“-Schöpfer Robert Kirkman unter Vertrag.

Blossom Films hat außer „Big Little Lies“ den Film „Rabbit Hole“ produziert. Für HBO entsteht derzeit eine Adaption von Liane Moriartys Roman „Jede Familie hat ihre Geheimnisse“, die Geschichte einer ungewöhnlichen Bitte, die zu einer Katastrophe führt.

Von dpa/RND