Für den Kölner Tatort wird gerade eine neue Folge gedreht. In „Niemals ohne mich“ gehen die Kommissare Max Ballauf ( Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk ( Dietmar Bär) diesmal dem Mordfall einer Jugendamt-Mitarbeiterin nach. Im Fokus stehen Unterhalts- und Sorgerechtsstreitereien.

Eine Mitarbeiterin des Jugendamtes wird erschlagen in einem Hinterhof gefunden. Es handelt sich dabei um die 38-jährige Monika Fellner, die sich akribisch um unterhaltssäumige Eltern kümmert, auch weit über ihren Feierabend hinaus. Damit macht sie sich keine Freunde. Auch ihre Kollegin Ingrid Kugelmaier gerät mit Fellner in einen Streit, da sie sich um die Unterhaltsangelegenheiten in ihren Augen zu lasch kümmert. Kugelmaier droht deshalb sogar die Kündigung.

Wut und Hass, wo vorher Liebe war

Die Kommissare setzen sich in der Folge mit einigen getrennten Elternpaaren auseinander, zwischen denen mittlerweile nur noch Wut und Hass herrscht – zum großen Leid ihrer Kinder.

Vor der Kamera stehen diesmal Roland Riebeling als Norbert Jütte, Assistent von Ballauf und Schenk, und Joe Bausch als Rechtsmediziner Dr. Joseph Roth. Auch Peter Schneider (“Gundermann“, „Dark“), Christian Erdmann (“Aufbruch in die Freiheit“, „Ostfriesland-Krimis“) und Anna Böger (“Meuchelbeck“) sind mit dabei, sowie Melanie Straub, Gerdy Zint, Katrin Röver, Henny Reents, Karen Dahmen und viele andere.

Die Dreharbeiten dauern noch bis zum 11. April an. Ein Sendetermin steht bisher nicht fest.

