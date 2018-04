Der Vater des Islamisten

Berlin. Falls Schweigen wirklich lauter klingt als das wildeste Gebrüll – Stefan Schenk wäre ein echter Schreihals. Er schweigt geräuschvoll, als ihm die Polizei eröffnet, sein Sohn sei nicht an Spaniens Partyküste, sondern beim „Islamischen Staat“ in Syrien. Die Stille wird ohrenbetäubend, wenn Jakobs Bruder im Beisein seiner Eltern recherchiert, wie er sich radikalisiert habe. Und als der wortkarge Vater erfährt, wie offenkundig die Signale dafür waren, wird die Grabesruhe allein von drei heiseren Klavierschlägen zerteilt. Kling. Kling. Kling. Es erinnert an ein verstummendes Herz.

Wer Filme wie „Macht euch keine Sorgen“ dreht, in denen junge Männer aus der deutschen Provinz fern der bürgerlichen Idylle Dschihad spielen, gibt es viele Arten, die Situation darzustellen. Man kann sie leise implodieren lassen oder lautstark explodieren, man kann vom Krieg erzählen oder vom Frieden, man kann es im Diskurs tun oder im Streit. Man kann kurzum viele Worte finden fürs Unaussprechliche oder wenige.

Emily Atef hat sich für Letzteres entschieden, besser noch – fürs Minimum. Und das ist, ohne Übertreibung, beispiellos: beispiellos ergreifend, beispiellos authentisch, beispiellos gut.

Nach dem akribisch recherchierten Drehbuch der Frontjournalistin Jana Simon und ihrer Co-Autorin Kathi Liers ist der deutsch-iranischen Regisseurin eine Fiktion nach realen Motiven gelungen, die keine Silbe zu viel verliert, aber alles sagt. Der Film wird am Mittwoch um 20.15 Uhr in der ARD gezeigt.

Stefan Schenk und seine Frau Simone haben mit ihrer kleinen Tochter gerade das Tischgebet gesprochen, als das LKA vor der Tür steht und dem sprachlosen Paar die IS-Zugehörigkeit von Jakob offenbart. Was folgt, ist die genretypische Verabeitungsspirale von Entsetzen über Verdrängung und Trotz zu einer aufopferungsvollen Tatkraft, die Müttern und Vätern ganz gleich welcher Spezies instinktiv zu eigen ist, sobald das Wohl ihrer Brut in Gefahr ist.

Nach dem Scheitern aller Versuche, das Geschehene zu begreifen, reisen Stefan und David dem verlorenen Sohn ins syrische Bürgerkriegsgebiet hinterher und schaffen es dank großer Beharrlichkeit und noch mehr Bestechungsgeld tatsächlich, ihn heimzuholen. Weil IS-Rückkehrer jedoch als potenzielle Schläfer gelten, wird David nun durch die Mühlen der Bürokratie gedreht.

Der wahre Kampf dieser Familie beginnt also erst in Sicherheit, und er gilt nicht nur Behörden, Polizei, dem feindseligen Umfeld, sondern vor allem sich selbst. Ulrike C. Tscharre und Jörg Schüttauf verleihen ihm eine ebenso filigrane Dringlichkeit wie Leonard Carow und Leonard Schleicher als deren zwei grundverschiedene Jungs am Rand zur Eigenständigkeit. Dass daraus ein so intensiver Film wird, liegt aber nicht an der Schauspielleistung allein. Dafür trägt Emily Atef Sorge.

Regisseurin Emily Atef. Quelle: dpa

Wie in vielen ihrer oft preisgekrönten Filme zuvor schafft es die gebürtige Berlinerin mit persischem Vater und französischer Mutter auch hier, Personen in einer distanzierten Empathie zu porträtieren, die nur Ausnahmetalente beherrschen. Bisher nahm sich die Mittvierzigerin dabei meist der Sorgen und Nöte von Frauen an. Vielfach seelenwund, doch selten hilflos, prostituieren sie sich zur Rettung des eigenen Bauernhofes („Königin der Nacht“), suchen abwesende Kindsväter („Molly’s Way“), lehnen ihr neugeborenes Baby ab („Das Fremde in mir“) oder verzweifeln an der Mutterrolle, wie es Maria Bäumer im Berlinale-Beitrag „3 Tage in Quiberon“ (ab morgen im Kino) als Romy Schneider tut.

Mit der selbstbewussten, selbstbestimmten Filmemacherin, die schon als junges Mädchen Gleichaltrige in Kurzgeschichten porträtiert und nach einer Odyssee von Berlin über Los Angeles, London, Paris mit Ende 20 zurück in Berlin Regie studiert, hat das nur am Rande zu tun. Ihre Fähigkeit, sich – teils nach eigenem Drehbuch – in die Psyche gänzlich anders gepolter Figuren zu denken, verschafft ihr allerdings von Beginn an Lob und Trophäen. Stärker als jetzt musste Emily Atef indes nie abstrahieren. Obwohl auch Davids Mutter eigenständig und auf ihre Art stark ist, handelt „Macht euch keine Sorgen“ schließlich konsequent vom anderen Geschlecht.

Bei der Suche nach dem Wesenskern dieser ungewöhnlichen Vater-Sohn-Beziehung zeigt Michael Kotschis Kamera zwar eine minimalistische Fiebrigkeit, die der Soundtrack des Drummers Cyril Atef nochmals grandios unterbietet. Wichtiger als alle Ästhetik ist jedoch die Inszenierung seiner kleinen Schwester Emily. Wie sie die männliche Sprachlosigkeit nie als Mangel denunziert, wie sie nur eine Spielerin in Davids Badminton-Club mal wirklich aus der Haut fahren lässt, wie ansonsten alle Protagonisten in einer Art Schockstarre verharren – das zeigt: Emily Atef ist weniger Frauenversteherin als Menschenversteherin. Und fürs Fernsehen ein echter Glücksfall.

Von Jan Freitag