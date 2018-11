Köln

Etliche Prominente drehen bei Sat.1 bald Pirouetten. Bei der neuen Live-Show „Dancing on Ice“ ziehen sich ab dem 6. Januar sonntags um 20.15 Uhr acht Künstler und Spitzensportler die Schlittschuhe an, wie der Privatsender am Mittwoch mitteilte. An der Hand ihrer Profi-Eiskunstlauf-Partner sollen sie den Weg vom ersten Schlittschuh-Schritt bis zur Eistanz-Kür meistern. Und dabei müssen sie versuchen, Publikum und Jury möglichst nachhaltig zu beeindrucken. Schließlich wird am Ende der Show von „Dancing on Ice“ nur eine Eisprinzessin oder ein Eisprinz gewinnen.

Wer gewinnt? Leistungssportler oder Tanzprofi?

Mit dabei sind unter anderem Schauspielerin Désirée Nick, Sängerin Sarah Lombardi, Curvy Model Sarina Nowak und Moderatorin Aleksandra Bechtel. Der bühnenerfahrene Musik-Star John Kelly stellt sich auf dem Eis ebenso dem Publikum wie der Leistungssportler und vierfache Bob-Olympiasieger Kevin Kuske. Grimme- und Fernsehpreisgewinner Timur Bartels („Club der roten Bänder“) übernimmt in der Show auf Kufen eine neue Rolle, Tanzprofi Detlef D! Soost probiert, ob er sich auf Schlittschuhen gewohnt elegant bewegen kann. Durch die Show führen Daniel Boschmann und Marlene Lufen.

Von dpa / RND