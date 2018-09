Venedig

Wer sich im nächsten Jahr in der EU bei Netflix, Amazon, Sky oder anderen Streaming-Diensten anmeldet, könnte dann schon mehr Produktionen aus den Mitgliedsländern sehen. 30 Prozent heimische Produktionen sollen die Plattformen dann anbieten – so fordert es die EU schon seit zwei Jahren.

Abstimmung über EU-Quote bei Streaming-Diensten soll „reine Formsache“ sein

Warum soll die Quote jetzt kommen? Roberto Viola, EU-Generaldirektor für Kommunikationsgesetze, Inhalte und Technologien, hat dem Branchenblog Variety am Rande der Filmfestspiele in Venedig verraten, dass das Gesetz dazu bereits in Vorbereitung sei. Die Zustimmung erwarte er im Dezember. „Wir brauchen nur noch die finale Abstimmung, aber das ist eine reine Formsache“, wird Viola zitiert. Dann hätten die Mitgliedsstaaten 20 Monate Zeit, um zu entscheiden, ob sie bei den minimalen 30 Prozent EU-Produktionen bleiben oder diese auf 40 Prozent erhöhen wollten.

Um die Quote zu erreichen, können die Plattformen entweder originale Produktionen in der EU in Auftrag geben oder die jeweils nationalen Filmfonds fördern.

Von Geraldine Oetken / RND