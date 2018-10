In „Aktenzeichen XY...ungelöst“ suchen Moderator Rudi Cerne und Angehörige am 10. Oktober mit Hilfe der Öffentlichkeit nach vermissten Kindern und Jugendlichen. Am Mittwoch geht es unter anderen um die Fälle von Leonie Gritzka, Georgine Krüger und Andreas Dünkler.