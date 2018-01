So lief der Dschungelcamp-Einzug

Hannover. Ex-Casting-Kandidaten, erloschene Schlagersternchen und semi-berühmte Halbschwestern stehen bereit. Am Freitag wagten sich die diesjährigen Dschungelbewohner mit einem beherzten Sprung aus dem Flugzeug zurück ins Rampenlicht, rein ins grüne, kameraüberwachte Dickicht. Zum ersten Mal wird es in dieser Staffel ein zweites Dschungeltelefon geben. Zudem hat RTL den Campern neue Aufenthaltsmöglichkeiten spendiert. Was genau, wird noch nicht verraten. Ansonsten bleibt alles beim Alten: Die Moderatoren Daniel Hartwich und Sonja Zietlow werfen von ihrem Baumhaus aus mit bissigen und zynischen Kommentaren um sich, Doktor Bob steckt seinen Daumen in die Luft und für die Dschungelprüfungen werden haufenweise krabbelnde Tierchen angekarrt.

Der heiß ersehnte Fernsehabend startet mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Die ist auch dringend notwendig, denn irgendwie sind die Kandidaten in diesem Jahr noch unbekannter als all ihre Vorgänger. Bekanntheitsgrad: „Ich stand mal im Hintergrund bei einem Interview von David Hasselhoff.“ Aus dem Dunstkreis mittelmäßig erfolgreicher TV-Formate erheben sich verschollen geglaubte Show-Geister aus der Versenkung. Mit Sydney Youngblood und Tina York trällern sich die obligatorischen One-Hit-Schlager-Wunder durch die Sendung und auch eine mordverdächtige Ex-Frau ist an Bord – auch bekannt als Tatjana Gsell.

Mit ungeputzten Zähnen, leeren Mägen und den Make-Up-Resten von vorgestern treten die zwölf Campingfreunde am frühen Morgen ihre Abenteuer an. Blöd nur, dass Jenny und Giuliana auch bei 35 Grad plus nicht auf ihren Schokoriegel verzichten wollen. Ex-Fußballer Brinkmann mag sich nicht von seinem Longboard trennen. Ob er damit über Laub und Wurzeln brettern will oder sich eine Rampe aus Baumstämmen bauen wird?

Nach einer gründlichen Leibesvisitation durch Ober-Ranger Rick wird der erste Kandidaten-Schwung kurzerhand aus dem Flugzeug geschmissen. Endlich mal ein bisschen Action! Reisegruppe eins erreicht unter der kompetenten Leitung von Camp-Manager Mangiapane das neue Zuhause, das nach professioneller Inspektion wirklich kein Studio zu sein scheint.

Kandidatin Tina York bereitet ihrer Gruppe allerdings bereits auf dem Weg ins Camp einige Sorgen. Während einer strapazierenden Kanu-Fahrt in einer morschen Nussschale kentert die Chaos-Crew. Tina säuft ab, nur mit letzten Kräften kann sich Yorki ans Ufer schleppen. Doch nach einem schnellen Ärzte-Check kann die schwächelnde Schlager-Sängerin weiterziehen.

Wo steckt eigentlich „Honey“?

Besondere Freude lösen neben der Toilettensituation die acht Betten aus, die komplizierten Berechnungen zufolge nicht für alle zwölf Personen reichen. Macht nichts: Giuliana, David, Daniele und Sandra dürfen stattdessen in der kuscheligen Rattenhöhle übernachten. Magiapane, der sich nach knapp 60 Minuten Sendezeit bereits zum Favoriten gemausert hat, legt nebenan seine Gentleman-Qualitäten an den Tag und bietet Tina York sein Bett an. Wie nett. Wir vermissen „Honey“ trotzdem. Und Menderes. Und die Knappig auch irgendwie.

In der ersten Dschungelprüfung dürfen gleich alle X-, Y-, und Z-Promis gemeinsam antreten und noch einmal die Schulbank drücken. Unter der kompetenten Anleitung von Dr. Bob werden die Camper auf die erste Probe und den delikaten Speiseplan vorbereitet. Wichtigste Instruktion: Wer die Nase zuhält, könnte kotzen. Kamelhirn, Dinosaurier- äh – Straußenfuß, Madensuppe – klingt nach demselben Unterrichtsstoff wie im vergangenen Schuljahr. Einige Dschungel-Köstlichkeiten später hat das Team ganze achte Sterne erspielt. Am Samstag dürfen dann Magiapane und Jenny Frankenhauser zur Prüfung antreten. Wer war das noch gleich?

