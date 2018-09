München

Überraschung im deutschen Fernsehen. Wie der Sender „ProSieben“ am Dienstagnachmittag mitteilte, schmeißt TV-Koch Steffen Henssler bei der Show „Schlag den Henssler“ hin. Die Entscheidung sei am vergangenen Wochenende gefallen.

Steffen Henssler sagte zu der Entscheidung: „Mir war von Anfang an klar, dass es kein Spaziergang wird, diese Sendung zu übernehmen. Ich habe alles gegeben, aber man braucht nicht lange um den heißen Brei herumzureden: Der Zuschauer will mich in dieser Rolle nicht sehen und das muss man einfach akzeptieren. Und deswegen heißt es jetzt: Mund abwischen und ab ins nächste Abenteuer.

ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann kommentierte den Abgang so: „Fernsehen bedeutet ständige Veränderung - für Künstler, für Sender und für Shows. Wir respektieren Steffen Hensslers Wunsch, einen nächsten Schritt zu gehen und bedanken uns bei ihm herzlich für eine gute gemeinsame Zeit.“

Von RND