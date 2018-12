Hannover

Normalerweise liefert ein Serien-Teaser mehr als ein halbes Jahr vor Staffelstart nur kleinste Ausblicke auf die neuen Folgen. Doch bei der neuen Vorschau zu „ Stranger Things“ ist das anders. Zwar ertönt wie in den ersten beiden Staffeln die berühmte Titelmelodie im Hintergrund, doch bisher sind noch keine Szenen aus der ersehnten dritten Staffel der Mystery-Serie zu sehen. Allerdings liefert der Teaser, den das Streamingportal Netflix an diese Montag veröffentlicht hat, schon ganz konkrete Infos zu den neuen Folgen.

So heißen die Folgen:

Folge 1: „Suzie, do you copy?“ oder „Suzie, Hörst Du mich?“

Folge 2: „The Mall Rats“ oder „Ratten“

Folge 3: „The Case of the Missing Lifeguard“ oder „Die verschwundene Rettungsschwimmerin“

Folge 4: „The Sauna Test“ oder „Der Sauna-Test“

Folge 5: „The Source“ oder „Der Ursprung“

Folge 6: „The Birthday“ oder „Der Geburtstag“

Folge 7: „The Bite“ oder „Der Biss“

Folge 8: „The Battle of Starcourt“ oder „Die Schlacht von Starcourt“

So weit, so gut. Doch was bedeutet das? Klar ist: Zum Ende der dritten Staffel gibt es eine Schlacht. Vielleicht der finale Gegner, das riesige Krakenmonster, das sich schon in der zweiten Staffel angekündigt hat? Zur neuen Rolle einer Rettungsschwimmerin gab es im Mai diesen Jahres bereits eine Personalie: So wurde laut Branchenblatt „Variety“ die Schauspielerin Francesca Reale gecastet, um Heather, eine beliebte Schwimmerin zu spielen. Damals hieß es nur: Heather wird im Zentrum eines dunklen Geheimnisses stehen. Wird sie auch verschwinden?

Auf neue Informationen zum Startzeitpunkt der dritten Staffel „ Stranger Things“ müssen sich Fans weiterhin gedulden. Klar ist: 2019 werden die neuen Folgen kommen, auch dies ist im Trailer angekündigt.

