Pünktlich um 15:10 Uhr öffnet Deutschlands beliebtestes Fünf-Sterne-Hotel „Fürstenhof“ seine Tore und lädt Zuschauer ein, dem Familiendrama rund um den Saalfeld-Clan beizuwohnen. Seit mittlerweile 13 Jahren erzählt die erfolgreiche Telenovela jeden Montag bis Freitag über Liebe, Konflikte und Schicksalsschläge im malerischen „Bichlheim“, dem fiktiven Handlungsort der Serie.

„Sturm der Liebe“ startet inzwischen in die 15. Staffel und hört nicht auf, Fans zu begeistern. Mit Spannung wird der Start in die neue Saison erwartet, die am Freitag, den 18.10.2018 im Ersten wie gewohnt um 15:10 Uhr anläuft.

Wochenvorschau: So geht es bei „Sturm der Liebe“ weiter

Vorsicht, Spoiler-Alarm! Wenn Sie nicht wissen wollen, worum es in den nächsten sechs Folgen geht, sollten Sie hier aufhören zu lesen.

Freitag, 19.10.2018: Folge 3020

Als Höhepunkt der ausgehenden Staffel fand am 15. Oktober die Hochzeit zwischen Alicia und Viktor statt. Im Zentrum der neuen Staffel, die mit Folge 3020 morgen Nachmittag anläuft, steht ein neues Liebespaar: Denise Saalfeld (Helen Barke) und Joshua Winter (Julian Schneider). Bevor die beiden zusammenfinden, werden sie natürlich noch einige Hindernisse überwinden müssen.

Der Rosenkuss: Im Mittelpunkt der 15. Staffel „Sturm der Liebe“ steht das Traumpaar Denise (Helen Barke, l.) und Joshua (Julian Schneider, M.). Doch auch Denises durchtriebene Schwester Annabelle hat ein Auge auf Joshua geworfen. Quelle: Christof Arnold/ARD

Das passiert in der ersten Folge der neuen Staffel: Die Situation zwischen Joshua und Henning eskaliert. Währenddessen steht im Hotel schon alles für die Auktion bereit. Tobias macht eine beunruhigende Entdeckung und versucht, das Schlimmste zu verhindern. Doch dann wird es im „Fürstenhof“ plötzlich ganz still …

Als Michael aus Italien zurückkehrt, merken Natascha und er, wie sehr sie sich vermisst haben. Ihr Wiedersehen gebührend zu feiern, wird allerdings schwieriger als gedacht. Romy und Paul brauchen kurzfristig eine Menge Geld. Paul geht zur Bank und präsentiert Romy glücklich den Kredit, den er sich bar hat auszahlen lassen.

Montag, 22.10.2018: Folge 3021

Der „Fürstenhof“ erlebt eine schicksalhafte Nacht. Henning raubt die Juwelen und ahnt dabei nicht, dass sein Komplize in der Wohnung der Saalfelds einen Mord plant. Inzwischen findet sich Eva im Bett eines Mannes wieder, der nicht Robert ist.

Denise hat einen Atemstillstand und gerät in Lebensgefahr. Tina erlebt einen romantischen Moment. Natascha und Michael werden in einer peinlichen Situation erwischt, während Paul einen Verlust erleidet.

Als die Polizei noch in der Nacht das Verbrechen untersucht, steht der Hauptverdächtige schon bald fest. Nur André plagen eigene Probleme: Er muss zum Gericht.

Juwelenraub im "Fürstenhof": Henning (Anton Algrang, r.) schnappt sich auch den Armreif von Denise (Helen Barke, l.). Quelle: Christof Arnold/ARD

Dienstag, 23.10.2018: Folge 3022

Robert verdächtigt Joshua, mit Henning gemeinsame Sache gemacht zu haben, und zu seinem Entsetzen findet sich dafür schon bald ein Indiz.

Tobias wundert sich über Annabelles plötzliches Interesse an ihm und ahnt nicht, dass sie ihn in eine Falle locken will. Hildegard beschließt, ihren Traumurlaub in Angriff zu nehmen: eine Reise mit Alfons nach New York!

André wird zu einer Haftstrafe verurteilt. Schweren Herzens macht er sich auf den Weg zum Gefängnis. Doch dort kommt er nie an …

Hildegard (Antje Hagen, l.) hat eine große Überraschung für Alfons (Sepp Schauer, r.). Quelle: Christof Arnold/ARD

Mittwoch, 24.10.2018: Folge 3023

Robert fordert Joshua auf, den „Fürstenhof“ zu verlassen. Nur Valentina glaubt noch an die Unschuld ihres Halbbruders. Unterdessen muss Henning eine ausstehende Schuld begleichen. Doch dann ändert er kurzerhand seinen Plan.

Denise soll bei der Erweiterung des Hotels eine wichtige Rolle spielen. Obendrauf bekommt sie ihr eigenes Atelier. Alles könnte so schön sein - wenn nicht Joshua Bichlheim verlassen würde …

Paul ist enttäuscht, dass Romy Kommissar Meyser die Wahrheit gesagt hat. Derweil findet Boris einen Weg, womöglich seine Schulden zu begleichen. Tobias ist darüber allerdings wenig erfreut. Nur warum? Tina hat sich eine Fingerverletzung zugezogen. Da in der Küche jedoch viel los ist, versucht sie, sich nichts anmerken zu lassen.

Denise (Helen Barke, r.) und Christoph (Dieter Bach, l.) stoßen auf Denises Zeit am "Fürstenhof" an. Quelle: Christof Arnold/ARD

Donnerstag, 25.10.2018: Folge 3024

Hennings spontane Planänderung scheint zunächst aufzugehen. Doch er hat sich dramatisch verkalkuliert.

Robert ärgert sich über den Bruch mit Joshua, ist gleichzeitig aber wenig begeistert, als er diesen noch im Hotel antrifft. Denise macht Robert daraufhin eine klare Ansage. Beim spontanen Picknick mit Joshua und Jessica im Wald scheint für Denise kurz darauf alles perfekt. Doch dann hören sie plötzlich Schreie …

Statt Romy in sein Geheimnis einzuweihen, tischt Tobias ihr eine Lüge auf. Währenddessen gehen Paul und Boris gemeinsam ins Casino. Einer kehrt mit Gewinn zurück, der andere mit einer Erkenntnis …

Beim spontanen Picknick mit Jessica (Isabell Ege, im HG l.) und Denise (Helen Barke, im HG r.) hört Joshua (Julian Schneider, vorne) plötzlich einen Schrei. Quelle: Christof Arnold/ARD

Freitag, 26.10.2018: Folge 3025

Joshua und Denise wollen den Schreien im Wald auf den Grund gehen, bleiben jedoch erfolglos. Mehr Glück hat Joshua bei der Zimmer-Suche: Er kann zu Tobias und Paul in die WG ziehen!

Xenias Tat kostet sie nicht nur Nerven, sondern bringt ihr außerdem heftige Rückenschmerzen ein. Als sie deshalb Michael aufsucht, ist Natascha wenig erfreut.

Die Saalfelds und Michael machen sich große Sorgen um den verschwundenen André. Durch Valentina kommt Werner schließlich eine Idee …

Nach seiner Pechsträhne sieht Boris ein, dass das Glücksspiel keine Lösung für Geldprobleme ist.

Annabelle (Jenny Löffler, m.) stellt Denise (Helen Barke, r.) vor Joshua (Julian Schneider, l.) bloß. Quelle: Christof Arnold/ARD

Eine Folge von „Sturm der Liebe“ verpasst?

Kein Problem - Das Erste zeigt Wiederholungen immer am Tag nach der Ausstrahlung einer neuen Folge morgens um 09:55 Uhr. Die Freitagsfolge wird jeweils am darauffolgenden Montag ebenfalls um 09:55 Uhr nochmals gesendet.

Außerdem kann man sich Folgen noch bis zu einem Monat nach ihrer Erstausstrahlung auf der Internetseite zu „Sturm der Liebe“ von DasErste.de anschauen. Dort findet man neben Informationen zu den Darstellern und einzelnen Folgen auch ein breites Angebot an Extra-Material sowie einen Blog, der Einblicke hinter die Kulissen gewährt.

„Sturm der Liebe“ online schauen als Stream

Das Erste bietet das komplette Fernsehprogramm auch als Livestream in der ARD Mediathek an. Auch auf ARD One (früher Einsfestival), dem zusätzlichen Fernsehangebot der ARD, kann man „Sturm der Liebe“ im Fernsehen und Livestream gucken. Allerdings werden auf One nur frühere Folgen gezeigt - dafür aber viermal täglich: Je zwei „neue“ Folgen am frühen Abend um 18:40 Uhr und 19:20 Uhr und die beiden Wiederholungen des Vortages um 12:45 Uhr und 13:30 Uhr.

„Sturm der Liebe“: Ein deutscher Exportschlager

Mit einem konstanten Marktanteil von durchschnittlich 20 Prozent ist „Sturm der Liebe“ eine echte Erfolgsgeschichte für Das Erste. 2010 gewann die Serie den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste tägliche Serie“. 2013 folgte der European Soap Award als „Beste ausländische Serie“.

Produziert wird „Sturm der Liebe“ hierzulande von dem Münchner Fernsehproduktionsunternehmen Bavaria Film. Doch auch in anderen Ländern erschließt sich die deutsche Telenovela ein immer größeres Publikum. Durch den Verkauf der Rechte an 20 Sender, ist der Erfolg inzwischen weit über den deutschsprachigen Raum hinaus gewachsen. Unter anderem wird die Serie für das italienische, bulgarische, französische, polnische und isländische Fernsehen synchronisiert. Selbst in Kanada wurde „Sturm der Liebe“ bereits ausgestrahlt.

Die bisherigen Traumpaare von „Sturm der Liebe“

Bei 15 Staffeln kann man schon mal den Überblick über die ganzen Paare verlieren, die im Laufe von nunmehr 13 Jahren im „Fürstenhof“ zueinander gefunden haben. Wir haben deshalb eine Liste mit allen Traumpaaren, die „Sturm der Liebe“ bisher hervorgebracht hat, zusammengestellt.

Staffel 1: Laura und Alexander

Staffel 2: Miriam und Robert

Staffel 3: Samia und Gregor

Staffel 4: Emma und Felix

Staffel 5: Sandra und Lukas

Staffel 6: Eva und Robert

Staffel 7: Theresa und Moritz

Staffel 8: Marlene und Konstantin

Staffel 9: Pauline und Leonard

Staffel 10: Julia und Niklas

Staffel 11: Luisa und Sebastian

Staffel 12: Clara und Adrian

Staffel 13: Rebecca und William

Staffel 14: Alicia und Viktor

Staffel 15: Denise und Joshua

