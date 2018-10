München

Pünktlich um 15:10 Uhr öffnet Deutschlands beliebtestes Fünf-Sterne-Hotel „Fürstenhof“ seine Tore und lädt Zuschauer ein, dem Familiendrama rund um den Saalfeld-Clan beizuwohnen. Seit mittlerweile 13 Jahren erzählt die erfolgreiche Telenovela jeden Montag bis Freitag über Liebe, Konflikte und Schicksalsschläge im malerischen „Bichlheim“, dem fiktiven Handlungsort der Serie.

„Sturm der Liebe“ ist inzwischen in die 15. Staffel gestartet und hört nicht auf, Fans zu begeistern. Als Höhepunkt der letzten Staffel fand die Hochzeit zwischen Alicia und Viktor statt. Im Zentrum der neuen Staffel steht mit Denise Saalfeld (Helen Barke) und Joshua Winter (Julian Schneider), wie bei der Serie üblich, ein neues Liebespaar. Bevor die beiden zusammenfinden, werden sie natürlich noch einige Hindernisse überwinden müssen.

Wochenvorschau: So geht es bei „Sturm der Liebe“ in der Woche vom 29. Oktober bis zum 2. November weiter

Vorsicht, Spoiler-Alarm! Wenn Sie nicht wissen wollen, was in den nächsten fünf Folgen passiert, sollten Sie hier aufhören zu lesen. (Texte: ARD)

Montag, 29.10.2018: Folge 3026

Eva (Uta Kargel, r.) und Robert (Lorenzo Patané, l.) lassen den Abend leidenschaftlich ausklingen. Quelle: Christof Arnold/ARD

Annabelles Versuche, Tobias zu manipulieren, schlagen erneut fehl. Christoph nimmt die Sache kurzerhand selbst in die Hand und macht Tobias ein Angebot, das er nur schwer ausschlagen kann.

Nach einem Partnertausch mit Robert und Eva beim Tanzabend im „Bräustüberl“ haben Natascha und Michael einmal mehr Redebedarf.

Nachdem ihre Schwester sie vor Joshua bloßgestellt hat, versucht sich Denise vor ihm herauszureden. Zudem will sie auf die weitere Zusammenarbeit verzichten. Doch Joshua lässt sich nicht so einfach abwimmeln...

Jessica hat mit einer allgemeinen Unzufriedenheit zu kämpfen. Als Paul dann auch noch mit Romy seinen Casino-Gewinn feiert, anstatt sich um sie zu kümmern, platzt Jessica der Kragen.

Dienstag, 30.10.2018: Folge 3027

Verletzungsbedingt fällt Tina bis auf weiteres in der Küche aus. Als Robert sie um Hilfe bittet, sagt sie trotzdem zu. Die beiden verbringen ein paar unbeschwerte Stunden. Am Abend passiert dann etwas, das Tina völlig aus der Bahn wirft.

Tobias lässt sich tatsächlich auf Christophs Vorschlag ein – und triumphiert! Doch gleichzeitig scheint auch Christophs Plan aufzugehen. Unterdessen merkt nicht nur Boris, dass etwas nicht stimmt.

Denise erfährt schmerzlich, dass Joshua ein Verhältnis mit Annabelle hat. Trotzdem weigert sie sich, ihn für Christoph auszuspionieren.

Anstatt in ihre gemeinsame Zukunft, investiert Romy Pauls Casino-Gewinn kurzerhand in eine Geschäftsidee: Sie will einen Nebenjob als Eisverkäuferin starten!

Christoph (Dieter Bach, h.) möchte Denise (Helen Barke, v.) für seine Zwecke einspannen. Quelle: Christof Arnold/ARD

Mittwoch, 31.10.2018: Folge 3028

Indem Annabelle ihre Schwester auf perfide Weise an ein traumatisches Erlebnis aus ihrer Kindheit erinnert, schafft sie es, einen Ausflug von Denise und Joshua zu verhindern.

Romy tut sich schwer damit, Paul davon zu überzeugen, dass der Kauf des Eiswagens eine gute Idee war: Das Eisgeschäft will nämlich nicht so recht funktionieren.

Tina hat sich verknallt. Da die Chancen auf ein Liebesglück allerdings äußerst gering sind, versucht sie, ihre Gefühle zu verbergen.

Christoph soll Recht behalten: Sein Plan mit Tobias geht schließlich doch noch auf.

Alfons und Hildegard kommen begeistert aus ihrem Amerika-Urlaub zurück. Zuhause überrascht Alfons Hildegard dann noch mit einem ganz besonderen Souvenir.

Ohne es zu ahnen, tappt Tobias (Max Beier) in Christophs Falle. Quelle: Christof Arnold/ARD

Donnerstag, 1.11.2018: Folge 3029

Nach dem gescheiterten Versuch, mit Natascha eine romantische Nacht zu verbringen, kommt Michael auf eine Idee, wie er es wieder gutmachen kann: Geocaching! Ob das funktioniert?

Annabelle sieht ihre Chance, Christoph zu beweisen, was sie drauf hat. Doch wieder einmal fühlt sie sich von ihrem Vater benachteiligt.

Hildegard freut sich über Alfons’ Geschenk. Als sie das Kleid anzieht, verzückt sie alle.

Um seinen Ausrutscher zu verheimlichen, tischt Tobias Boris eine Lüge auf. Romy bemerkt das und redet ihrem Cousin ins Gewissen. Dieser spielt sein Dilemma jedoch herunter.

Tobias (Max Beier, r.) tischt Boris (Florian Frowein, l.) eine Lüge auf, um seinen Ausrutscher zu verheimlichen. Quelle: Christof Arnold/ARD

Freitag, 2.11.2018: Folge 3030

Nachdem sich Jessica weiter schamlos an Paul ranmacht, platzt Romy der Kragen. Als dann noch ihr Eiswagen verschwindet, droht die Situation zu eskalieren – mit einem überraschenden Ende!

Denise beschließt, sich nicht länger von Annabelle herumschubsen zu lassen. Mitten in die Auseinandersetzung der Schwestern platzt Madeleine, die auf der Suche nach Joshua ist und ihrem Sohn etwas Wichtiges mitzuteilen hat .

Der Geocaching-Ausflug von Natascha und Michael endet für die beiden gefangen in einem verlassenen Keller. Michael tut alles, um sich und Natascha zu befreien, und beiden wird bewusst, wie viel Zeit sie mit ihren Eheproblemen verschwendet haben.

Um ihre Gefühle zu unterdrücken, lässt Tina eine vielversprechende, berufliche Chance sausen.

Unter den eifersüchtigen Blicken von Romy (Désirée von Delft, l.) genießt Jessica (Isabell Ege, v.l.) Pauls (Sandro Kirtzel, v.r.) Massage. Quelle: Christof Arnold/ARD

Eine Folge von „Sturm der Liebe“ verpasst?

Kein Problem - Das Erste zeigt Wiederholungen immer am Tag nach der Ausstrahlung einer neuen Folge morgens um 09:55 Uhr. Die Freitagsfolge wird jeweils am darauffolgenden Montag ebenfalls um 09:55 Uhr nochmals gesendet.

Außerdem kann man sich Folgen noch bis zu einem Monat nach ihrer Erstausstrahlung auf der Internetseite zu „Sturm der Liebe“ von DasErste.de anschauen. Dort findet man neben Informationen zu den Darstellern und einzelnen Folgen auch ein breites Angebot an Extra-Material sowie einen Blog, der Einblicke hinter die Kulissen gewährt.

„Sturm der Liebe“ online schauen als Stream

Das Erste bietet das komplette Fernsehprogramm auch als Livestream in der ARD Mediathek an. Auch auf ARD One (früher Einsfestival), dem zusätzlichen Fernsehangebot der ARD, kann man „Sturm der Liebe“ im Fernsehen und Livestream gucken. Allerdings werden auf One nur frühere Folgen gezeigt - dafür aber viermal täglich: Je zwei „neue“ Folgen am frühen Abend um 18:40 Uhr und 19:20 Uhr und die beiden Wiederholungen des Vortages um 12:45 Uhr und 13:30 Uhr.

„Sturm der Liebe“: Ein deutscher Exportschlager

Mit einem konstanten Marktanteil von durchschnittlich 20 Prozent ist „Sturm der Liebe“ eine echte Erfolgsgeschichte für Das Erste. 2010 gewann die Serie den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste tägliche Serie“. 2013 folgte der European Soap Award als „Beste ausländische Serie“.

Produziert wird „Sturm der Liebe“ hierzulande von dem Münchner Fernsehproduktionsunternehmen Bavaria Film. Doch auch in anderen Ländern erschließt sich die deutsche Telenovela ein immer größeres Publikum. Durch den Verkauf der Rechte an 20 Sender, ist der Erfolg inzwischen weit über den deutschsprachigen Raum hinaus gewachsen. Unter anderem wird die Serie für das italienische, bulgarische, französische, polnische und isländische Fernsehen synchronisiert. Selbst in Kanada wurde „Sturm der Liebe“ bereits ausgestrahlt.

Die bisherigen Traumpaare von „Sturm der Liebe“

Bei 15 Staffeln kann man schon mal den Überblick über die ganzen Paare verlieren, die im Laufe von nunmehr 13 Jahren im „Fürstenhof“ zueinander gefunden haben. Wir haben deshalb eine Liste mit allen Traumpaaren, die „Sturm der Liebe“ bisher hervorgebracht hat, zusammengestellt.

Staffel 1: Laura und Alexander

Staffel 2: Miriam und Robert

Staffel 3: Samia und Gregor

Staffel 4: Emma und Felix

Staffel 5: Sandra und Lukas

Staffel 6: Eva und Robert

Staffel 7: Theresa und Moritz

Staffel 8: Marlene und Konstantin

Staffel 9: Pauline und Leonard

Staffel 10: Julia und Niklas

Staffel 11: Luisa und Sebastian

Staffel 12: Clara und Adrian

Staffel 13: Rebecca und William

Staffel 14: Alicia und Viktor

Staffel 15: Denise und Joshua

Von RND/pf