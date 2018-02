Süßkinds „Parfum“ wird mit Netflix neu verfilmt

München/Mainz. 1985 veröffentlichte Autor Patrick Süßkind seinen Roman „Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders“ – er sollte zum Bestseller werden. 2006 folgte die ebenfalls Preisgekrönte Romanverfilmung. 2018 jetzt die Neuauflage in Serienform: „Parfum“.

Eine brutale Mordserie, eine junge Profilerin mit eigenwilligen Ermittlungsmethoden und eine Spur, die in die Vergangenheit führt: zu fünf Internatsschülern, die auf der Suche nach Macht und Liebe mit dem Geheimnis menschlichen Dufts experimentierten.

Produziert wurde die Serie von Constantin Film und MOOVIE in Koproduktion mit ZDFneo/ZDF und ARRI Media und in Zusammenarbeit mit Netflix. Die Dreharbeiten fanden von August bis Dezember 2017 in Nordrhein-Westfalen statt. Anders als im Roman und in der Romanverfilumg von 2006 spielt „Parfum“ in der Neuzeit.

Im Herbst 2018 wird „Parfum“ bei ZDFneo zu sehen zu sein. Etwa ein Jahr später wird Netflix die Serie hierzulande zum Streamen freigeben. Zuvor gibt es „Parfum“ bereits im englischsprachigen Raum zu sehen.

Ähnlich populär wie die Romanvorlage sind die Schauspieler der neuen Serie: Als Darsteller wirkten unter anderem die Schauspieler Wotan Wilke Möhring, August Diehl, Ken Duken, Trystan Pütter, Friederike Becht, Christian Friedel, Juergen Maurer, Natalia Belitski und Marc Hosemann mit.

„’Parfum’ hebt ZDFneo auf eine neue Ebene in der deutschen Serienproduktion“, sagt ZDF-Programmdirektor Dr. Norbert Himmler. Die Serie sei das bisher aufwendigste Projekt für ZDFneo.

