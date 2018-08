Hannover

Der erste „Tatort“ nach der Sommerpause sorgte in den sozialen Netzwerken für ganz unterschiedliche Reaktionen. Die Kommissare Liz Richard (Delia Mayer) und Reto Flückinger (Stefan Gubser) ermittelten nach einem Giftanschlag – der Klarinettist des argentinischen „Jewish Chamber Orchestra“ wurde bei einem Benefiz-Konzert vergiftet.

„Die Musik stirbt zuletzt“ wurde komplett in einer einzigen Kameraeinstellung gedreht, ohne Schnitt und in Echtzeit. Beim Kurznachrichtendienst Twitter gab es dafür viel Lob: „90 schnittfreie Minuten muss man so professionell erst mal durchspielen. Hochachtung, Respekt, Hut ab“, schrieb ein Nutzer. Mehr als 200 Zuschauer gaben dem Tweet ein Herzchen.

Ein Nutzer kritisierte das Konzept: Es sei wohl „reichlich digitale Nachbearbeitung im Spiel gewesen“. Ihm war aufgefallen, dass sich der Kameramann nicht im Glasaufzug gespiegelt hatte.

Der experimentelle, in nur einem Take aufgenommene Krimi sorgte, wie fast immer, für grundsätzliche Kritik an den Machern des „Tatorts“: „Wisst ihr noch damals, als der Tatort noch ein Krimi war und kein Kunstwerk sein wollte/musste“, fragte eine genervter Nutzer.

Auch die Debatte um den Rundfunkbeitrag durfte natürlich nicht fehlen: „Immer wieder „toll“, für was fürn Scheiss wir GEZ-Gebühren bezahlen müssen“, regte sich ein Zuschauer auf.

Bei Facebook gab es Hunderte Beschwerden über den Ton – die inhaltliche Diskussion rückte in den Hintergrund. „Der Ton ist eine Katastrophe. Note 6 an euch“, schrieb eine Nutzerin zu einem Foto von Richard und Flückinger. Zahlreiche Zuschauer regten sich mit ihr auf, verteilten wütende Smileys. Immer wieder betonte die ARD, der Ton laufe störungsfrei – sehr zur Verärgerung vieler Zuschauer. Schlechter Ton könne unzählige verschiedene Gründe haben, hieß es.

Anders als bei Twitter gab es für „Die Musik stirbt zuletzt“ überwiegend positives Feedback. Besonders für Regisseur und Drehbuchautor Dani Levy: „Ganz großes Kino - ich war fasziniert von Anfang an. Kompliment an Regie, Schauspieler und Kamera!“

Von RND