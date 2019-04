Tel Aviv

Die Stadt Tel Aviv bietet internationalen Besuchern des Eurovision Song Contest (ESC) die Teilnahme an privaten Sabbat-Abendessen an. Der Sabbat ist der wöchentliche jüdische Ruhetag, der am Freitagabend beginnt. Besucher könnten für umgerechnet rund 12 Euro ein Essen für Freitag, 17. Mai, buchen, teilte die israelische Küstenstadt mit.

Am Samstag, 18. Mai, findet das ESC-Finale statt. Für den Ort des Abendessens gibt es demnach drei Optionen: in einer Familie, in einem Gemeindezentrum und in einer Familie für Mitglieder der LGBTQ-Gemeinde. LGBTQ ist die englische Abkürzung für lesbisch, schwul, bisexuell, Transgender und queer.

2018 hatte Netta Barzilai („Toy“) den ESC in Portugal für Israel gewonnen. Daher wird der Wettbewerb in diesem Jahr in Tel Aviv ausgetragen. Für Deutschland nimmt das Duo S!sters mit dem Lied „Sister“ teil.

Von dpa/RND