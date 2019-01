The Big Bang Theory: Staffel 12 im Livestream und alle Sendetermine auf ProSieben

Medien Finale Staffel 2019 - The Big Bang Theory: Staffel 12 im Livestream und alle Sendetermine auf ProSieben Ab dem 7. Januar 2019 läuft die 12. und letzte Staffel von „The Big Bang Theory“ auf ProSieben. Den Livestream, die Wiederholungen und die Sendetermine auf ProSieben finden Sie hier.

Der Cast von The Big Bang Theory (v.l.): „Raj“ (Kunal Nayyar), „Howard“ (Simon Helberg), „Bernadette“ (Melissa Rauch), „Sheldon“ (Jim Parsons), „Amy“ (Mayim Bialik), „Leonard“ (Johnny Galecki) und „Penny“ (Kaley Cuoco). Die beliebte Sitcom aus den USA ist in die letzte Staffel gestartet. (Erik Voake/CBS via AP) Quelle: AP