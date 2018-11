Berlin

Man hat es nicht immer leicht als erfolgreicher Popstar – diese Erfahrung musste auf „The Voice“-Coach Mark Forster in der vergangenen Sendung machen. Kandidat Philip, der mit seiner Ed-Sheeran-Performance am Donnerstag auf ProSieben die gesamte Jury begeisterte, löste mit seiner Absage bei Forster eine ernsthafte Sinnkrise aus.

Mark Forster heißt jetzt Forrest Skirt

Denn Philip entschied sich für das Team des irischen Sängers Patrick Kelly. Mark Forster stellte daraufhin überraschend seine gesamte Karriere in Frage. „Die Weltstars singen Englisch. Jetzt ist halt alles am Arsch. Da frage ich mich schon, ob das alles hier noch Sinn macht in meinem Leben. Ich habe da ein paar falsche Entscheidungen getroffen und komme da nicht mehr raus“, so der „Chöre“-Sänger. Auch von seinem eigenen Namen schien er nicht mehr überzeugt: „Forster ist doch scheiße“, stellte der Coach fest.

Seine Jury-Kollegen hatten spontan einige Vorschläge parat. Also nahm der 34-Jährige kurzerhand einen neuen Namen an. Statt Mark Forster will er nun „Forrest Skirt“ heißen. Ob der Sänger seiner neuen Linie treu bleibt, wird sich wohl in den „Blind Auditions“ am Sonntag Abend auf Sat.1 zeigen.

Am 4. November 2018 flackert die sechste Folge der achten Staffel von „The Voice of Germany“ bei Sat.1 über den Bildschirm. Bei den sogenannten „Blind Auditions“ müssen die Teilnehmer die Juroren Marc Forster, Michael Patrick „Paddy“ Kelly, Yvonne Catterfeld, Smudo und Michi Beck überzeugen. Moderiert wird die Show zum vierten Mal von Lena Gercke und Thore Schölermann. Wie immer können die Coaches die Musiker nicht sehen – nur hören. Die Botschaft: Hier geht es um Talent, nicht um Aussehen.

Selbst spielt die Frau: Mascha singt „Meine Soldaten“ von Maxim. Quelle: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Mascha Winkels (28) hat schon einen Riesenfan: Ihren Vater, der ihr auch die erste Gitarre schenkte. Die Sonderpädagogin aus Köln performt „Meine Soldaten“ von Maxim. Konzerterfahrung hat die Sängerin bereits: Bei der Kölner „Fête de la Musique“ ist sie schon aufgetreten – und auf der Dachterrasse ihrer WG.

Juliane Götz (19) aus Paderborn bringt „Eine kleine Sehnsucht“ von Friedrich Hollaender auf die Bühne. Häufig hat der Revuekomponist, der Deutschland 1933 verließ, weil er von den Nationalsozialisten aufgrund seiner jüdischen Abstammung verfolgt wurde, mit dem Journalisten und Schriftsteller Kurt Tucholsky zusammengearbeitet. Die 19-jährige Juliane Götz singt gerne Revues aus der Zeit.

Kinga Noémi Balla (24) war einst ein Teenie-Star. Mit dem Kindersender Kika und der Show „Tanzalarm“ tourte sie durch Europa und erhielt mit 15 Jahren eine goldene Schallplatte. Vor ihrem Auftritt bei „The Voice of Germany“ ist sie sehr aufgeregt. „Ich habe viele Selbstzweifel, bin auch zwei Mal an der Musical-Aufnahmeprüfung gescheitert. Für mir ist das eine große Sache, ich will der Musik nun wieder mehr Raum geben! Und ich habe auch Sehnsucht nach dem Erfolg von damals“, wird die 24-Jährige von Sat.1 zitiert. Beim Casting singt sie „These Words“ von Natasha Bedingfield.

Laura singt bei den Blind Auditions „Gotta Work“. Quelle: Andre Kowalsk/ProSieben/Sat1

Laura Neels (32) singt eigentlich in einer Gospelband. Bei „The Voice of Germany“ will sie mit „Gotta Work“ von Amerie überzeugen. Die Berlinerin arbeitet in einem Architekturbüro. Ihren Job erklärt sie so: „Ich kümmere mich um alles, was anfällt: Reisebuchungen tätigen, Geburtstagsgeschenke besorgen, Firmenevents planen. Das macht mir Spaß.“

Liam Blaney (27) gründete seine erste Band schon mit 16 Jahren. Noch heute gibt es „Blaney & Heuer“ – der Berliner und sein Kumpel treten regelmäßig in Irish Pubs auf und wollen mit Folk und Blues Stimmung machen. Einmal führte die beiden ihre Band sogar bis nach Südafrika – dort spielten sie vor mehreren tausend Leuten. Von Little Feat will er „Willin“ singen.

Linda Alkhodor (16) ist das Küken dieser „The Voice of Germany“-Staffel. Die 16-Jährige hat schon häufiger bei Schulveranstaltungen gesungen. Sias Hit „Flames“ wird sie jetzt auf großer Bühne performen.

Sebastian Stipp (33) hat eine illustre Karriere hinter sich – und ist Musiker-Profi. Er studierte von 2006 bis 2010 Gesang und Schauspiel und konnte direkt nach dem Abschluss einen Part im Udo-Lindenberg-Musical „Hinterm Horizont“ angeln. Dann aber kam die 180-Grad-Wende: Als Hochschuldozent klärte er über Hasskriminalität auf. Beim Landeskriminalamt Berlin ist er für „Strategische Prävention“ zuständig. Die Jury von „The Voice of Germany“ will Sebastian Stipp mit „Du fängst Mich ein“ von Sasha für sich gewinnen.

Flavio Baltermia (42) arbeitet bereits freiberuflich als Musiker. Er schreibt Stücke und Musicals. Gleichzeitig passt er in einer Tagesstätte auf Kinder auf und ist nebenher auch noch Gestalter. Privat steht Flavio eher auf Klassik: „Aktuelle Musik ist auch toll, aber klassische Musik bricht alles auf. Ich habe das Gefühl, das repariert mich. Klassik ist meine ganz ganz große Liebe.“ Ganz klassisch ist sein gewählter Titel nicht: „Breakfast in America“ von Supertramp.

Huch? Kennen wir die nicht? Auf dem ersten Blick könnte man Kandidatin Jessica Schaffler fast mit Eurovision-Teilnehmerin Jamie-Lee verwechseln. Quelle: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Jessica Schaffler (17) erinnert den treuen „The Voice“-Zuschauer an eine andere junge Nachwuchs-Sängerin, die Deutschland einst beim Eurovision Song Contest repräsentierte: Jamie-Lee. Wie auch die erfolgreiche Hannoveranerin, orientiert sich Jessica in ihrem Style an japanischer Mode, dem „Sweet Lolita Look“. Laut Sat.1 singt die junge Musikerin am liebsten Balladen und Musicalsongs. Bei „The Voice of Germany“ versucht sie es mit „Ordinary World“ von Duran Duran.

Die neuen „The Voice of Germany“-Folgen laufen immer im Wechsel auf ProSieben (donnerstags um 20.15 Uhr) und auf Sat.1 (sonntags um 20.15 Uhr). Wer eine aktuelle Folge verpasst hat, kann „The Voice“ in der Mediathek nachschauen.

Von RND