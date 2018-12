Köln

12 Kandidaten haben es ins Halbfinale geschafft – doch jetzt wird es richtig ernst. Im Halbfinale der diesjährigen „The Voice of Germany“-Staffel müssen sich die Team der Coaches Yvonne Catterfeld, Michi & Smudo, Michael Patrick Kelly und Mark Foster nun live beweisen. Die Zuschauer können dann per Telefon oder SMS-Voting einen Kandidaten pro Team ins Finale. Für wen geht der Traum vom großen Finale in Erfüllung?

Rita Ora eröffnet die Live-Show

Eröffnet wird die Live-Show am Sonntag um 20.15 Uhr in Sat1 von Rita Ora. Zusammen mit den letzten 12 Kandidaten singt der britische Superstar ihren neuen Song: „Let Me Love You“. Anschließend müssen die Halbfinalisten aber noch einmal alleine ihr Talent unter Beweis stellen.

Mehr zum Thema: Grübchen-Charme und „Monster-Auftritt“ bei den Sing-Offs

Diese Lieder singen die letzten 12 Kandidaten

Coby Grant mit „Let It Go“ von James Bay

Rahel Maas mit „Schön genug“ von Lina Maly

Jessica Schaffler mit „Head Above Water“ von Avril Lavigne

Diana Babalola mit „Crazy“ von Aerosmith

Matthias Nebel mit „Wrecking Ball“ von Miley Cyrus

Samuel Rösch mit „Der Weg“ von Herbert Grönemeyer

James Smith Jr. mit „Summer Love“ von Justin Timberlake

Benjamin Dolic mit „Can´t Help Falling In Love“ von Elvis Presley

Bernarda Brunovic mit „Free Your Mind“ von En Vogue

Clifford Dwenger mit „ California Love“ von 2Pac feat. Dr. Dre

Eros Atomus Isler mit „Another Love“ von Tom Odell

Linda Alkhodor mit „Scars To Your Beatiful“ von Alessia Cara

Von RND