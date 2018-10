Köln

Seit über zwanzig Jahren läuft die deutsche Daily Soap „Unter uns“ jeden Montag bis Freitag um 17:30 Uhr im Vorabendprogramm von RTL. Die beliebte Serie zählt neben GZSZ zu den ältesten noch laufenden, deutschen „Dailys“ mit nunmehr fast 6000 Episoden.

Hauptschauplatz der Serie ist die fiktive Schillerallee in Köln. Hier dreht sich alles um das Haus mit der Nummer 10, in dem die Familie Weigel mit mehreren Generationen wohnt und eine Konditorei im Erdgeschoss betreibt. Die Geschichten rund um Liebe und Freundschaft ziehen jede Woche aufs Neue viele Zuschauer an.

Wochenvorschau: So geht es bei „Unter uns“ in der Woche vom 29. Oktober bis zum 2. November weiter

Vorsicht, Spoiler! Wenn Sie nicht erfahren wollen, was in den nächsten Folgen von “Unter uns” passiert, sollten Sie hier aufhören, zu lesen. (Texte: RTL)

Montag, 29.10.2018: Folge 5974

Marc verleiht Saskias Verlobung eine schmerzhafte Note. Er will sie nicht aufgeben und nutzt eine Chance, um Zwietracht zwischen dem Paar zu säen. Sina muss erkennen, dass Wernicke ihr einen Schritt voraus war. Die Freunde sehen ihre Chancen gegen Richmed-Pharma schon schwinden, als Tobias neue Hoffnung weckt. Irene und Till stoßen mit ihrem Vorhaben, die Konditorei zu retten, nicht überall auf Begeisterung.

Marc (Sebastian Kolb, l.) triumphiert heimlich, als Jakob (Alexander Milo) vor Saskia (Antonia Michalsky) in Bedrängnis gerät. Quelle: Dennis Alexander Hundt/MG RTL D

Dienstag, 30.10.2018: Folge 5975

Jakob und Saskia stecken in Sachen Trauung in einem Dilemma, nicht ahnend, dass sie damit Marc auf den Leim gehen, denn der will Saskia immer noch nicht aufgeben. Robert hilft Larissa bei einem Problem mit Huber-Bau. Als Benedikt ihm dafür Hausverbot im Büro erteilt, erwacht Roberts Kampfgeist. Ringo springt spontan für Easy als Fotomodell ein. Die beiden könnten glücklicher nicht sein, bis Tobias hinter Ringos schmutziges Geheimnis kommt.

Jakob (Alexander Milo, r.) hat ein schlechtes Gewissen, als er merkt, wie enttäuscht Saskia (Antonia Weigel, l.) ist. Quelle: Dennis Alexander Hundt/MG RTL D

Mittwoch, 31.10.2018: Folge 5976

Benedikt versucht, sich an seinem Hochzeitstag abzulenken. Doch seinen Gefühlen kann er einfach nicht entkommen. Jakob hat eine Überraschung für Saskia, die schiefgeht. Er ahnt nicht, dass Marcs Vorhaben, ihre Beziehung zu zerstören, neue Dimensionen erreicht hat. Vivien beeindruckt Amelie mit ihrer Furchtlosigkeit vor Spinnen. Doch als sie ihre Angst vor Hunden nicht unter Kontrolle hat, bringt sie sich in eine peinliche Situation.

Benedikt (Jens Hajek) kann seinen Gefühlen einfach nicht entkommen und bricht verzweifelt zusammen. Quelle: Dennis Alexander Hundt/MG RTL D

Donnerstag, 1.11.2018: Folge 5977

Paco hat sich zu früh dem Berufsalltag gestellt. Dass er sich emotional so überfordert hat, droht schlimme Konsequenzen nach sich zu ziehen. Larissa setzt weiter darauf, sich bei Conor rar zu machen. Auf Umwegen scheint sie mit der Taktik sogar Erfolg zu haben. Benedikt wacht nach seiner Liebeskummerattacke betrunken auf Utes Couch auf. Die Situation ist ihm mehr als peinlich, zumal er sich an nichts erinnern kann.

Benedikt (Jens Hajek) will sturzbetrunken zu Andrea nach München aufbrechen. Quelle: Dennis Alexander Hundt/MG RTL D

Freitag, 2.11.2018: Folge 5978

Paco hat in seiner Verzweiflung die Turnhalle in Brand gesetzt. Doch gerade als er sich lebensmüde in sein Schicksal fügen will, lässt Elli das nicht zu. Der Brand in der Turnhalle versetzt die Bewohner der Schillerallee in den Ausnahmezustand und in tiefe Sorge. Conors Unbeschwertheit im Umgang mit Larissa schlägt um, als er bemerkt, dass sie sich entgegen ihrer Beteuerung augenscheinlich doch in ihn verliebt hat.

Familie und Freunde (v.l.: Antonia Michalsky, Sharon Berlinghoff, Kai Noll, Lars Steinhöfel, Patrick Müller, Timothy Boldt, Petra Blossey, Luca Maric) fürchten um Pacos Leben. Quelle: Dennis Alexander Hundt/MG RTL D

Sie haben eine Folge von „Unter uns“ verpasst?

Die Folge vom Vortag wird als Wiederholung jeweils am nächsten Morgen um 9:00 Uhr noch einmal im TV ausgestrahlt. Auf dem Streaming- und Video-On-Demand-Dienst TV NOW von RTL können die letzten fünf ausgestrahlten Folgen kostenlos online geschaut werden. Ältere Folgen sind über den Plus-Account abrufbar, allerdings kostet dieser Premium-Service, nach 30-tägiger Testphase, 2,99 Euro im Monat. Mit einem Plus-Account können Folgen zudem vor ihrem Ausstrahlungsdatum geschaut werden.

Das Erfolgsrezept von „Unter uns“

Ein Grund für den Erfolg von „Unter uns“ ist auch, dass die Serie immer wieder auf aktuelle Themen und Ereignisse eingeht, die in der realen Welt geschehen. Jüngstes Beispiel ist das Einweg-Plastikverbot, über das das EU-Parlament kürzlich abgestimmt hat. In Folge 5975 vom 30. Oktober wird die Thematik in einem Fotoshooting mit Easy (Lars Steinhöfel) und Ringo (Timothy Boldt) thematisiert.

Starwahl 2018: Das sind die beliebtesten Schauspieler von „Unter uns“

Wie es sich für eine ordentliche Daily Soap gehört, stehen bei „Unter uns“ die Charaktere und die Stars, die sie verkörpern, im Vordergrund. Jährlich stimmen über 30.000 Fans bei der sogenannten „Starwahl“ über ihre Lieblingscharaktere und -schauspieler ab. Die Sieger der in zwölf Kategorien antretenden Serienstars werden bei dem jährlich stattfindenden Fantreffen am Set der Serie in Köln verkündet. Außerdem werden den Stars Trophäen und Urkunden überreicht.

Beim 15. „Unter uns“-Fantreffen am 13. August 2018 in Köln konnten Fans ihre Stars wieder direkt am Set der Serie treffen. Quelle: Bernd-Michael Maurer/MG RTL D

Das ist das Ergebnis der diesjährigen Starwahl, bei der es einige Überraschungen gab:

Beste Schauspielerin: Antonia Michalsky (19,61%)

Bester Schauspieler: Timothy Boldt (22,68%)

Sexiest „Unter uns“-Woman: Valea Scalabrino (37.01%)

Sexiest „Unter uns“-Man: Alexander Milo (30,26%)

Beste Rolle (weiblich): Saskia Weigel (18,13%)

Beste Rolle (männlich): Easy Winter (20,58%)

Beste/r Nebendarsteller/in: Ramon Ademes (37,19%)

Lieblings-Liebespaar: Ringo und Easy (35,27%)

Beste Freunde: Easy und Tobias (55,67%)

Beste Story: #RINGSY - Ringo (Bad guy) und Easy (Good Guy) werden das neue, ungleiche Traumpaar (41,83%)

Bester Instagram-Kanal (privat): Lars Steinhöfel (larssteinhoefel) (19,24%)

Beste Instagram-Stories: Lars Steinhöfel (28,06%)

Die nächste Abstimmung zur Starwahl startet wieder im nächsten Sommer. Mehr Informationen finden Sie hier.

Von RND/pf