Fritz Egner (69) kam in den 70ern in München zum Radio. Weil ein Diskjockey des US-amerikanischen Senders AFN erkrankte, sprang Egner ein – und blieb als Moderator im Programm. Später heuerte er beim Bayerischen Rundfunk an. Der Durchbruch kam, als Egner – der als Musik-Nerd gilt und Tausende Platten besitzt – „Dingsda“ im Fernsehen übernahm. In der Show umschreiben Kinder Begriffe. Bis 1994 moderierte er 132 Folgen des Quoten-Hits. Erfolgreich war er auch mit seiner Show „Die witzigsten Werbespots der Welt“ (Sat.1). Im Radio (Bayern 1) ist er immer noch zu hören.