Baden-Baden

Der ZDF-„Bergdoktor“ Hans Sigl stellt seinem Schauspielerkollegen und Freund Mark Keller eine Falle, Fernsehkoch Nelson Müller versalzt Pur-Sänger Hartmut Engler den Restaurantbesuch, und die ZDF-Moderatorin Carmen Nebel legt die Tochter ihres Lebensgefährten, die Sängerin Ella Endlich, herein.

Die Fäden dabei zieht Guido Cantz. Er moderiert im neunten Jahr „Verstehen Sie Spaß?“. Die Herbstausgabe der ARD-Unterhaltungsshow mit Filmen der versteckten Kamera und prominenten Gästen kommt an diesem Samstag, 20.15 Uhr, live im Ersten.

Die prominenten Lockvögel spielen Freunden und Familien Streiche

„Die Dreharbeiten für die Filmstreiche mit der versteckten Kamera waren diesmal eine besondere Herausforderung“, sagte Cantz in Baden-Baden. Der Grund: Die prominenten Lockvögel spielten jeweils einem guten Freund oder Familienmitglied einen Streich. „Da sind jeweils zwei Menschen, die sich sehr gut kennen und die eigentlich sofort merken müssten, wenn der andere lügt oder eine Falle stellt.“ Gelungen seien die Streiche dennoch: „Die Lockvögel haben einen super Job gemacht.“

Als Beispiel nennt Cantz die Schauspieler Sigl und Keller, die für die ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ seit Jahren gemeinsam vor der Kamera stehen und Freunde sind. Keller hat Sigl für „Verstehen Sie Spaß?“ schon 2015 hereingelegt, nun folgte dessen Rache. Im österreichischen Fernsehen, in der Late-Night-Show „Willkommen Österreich“, zog der „Bergdoktor“ ungeniert über den ebenfalls anwesenden Keller her. „Ich dachte, ich bin im falschen Film“, sagte dieser. Bis zuletzt habe er nicht gemerkt, dass ihm Sigl in eine Falle gelockt habe.

„Verstehen Sie Spaß?“ steht diesmal unter dem Oberbegriff „Duelle“

Sigl und Keller sind am Samstag bei Cantz in der Show, die zeitgleich im deutschen und im österreichischen Fernsehen bei ORF eins läuft. Hinzu kommen TV-Koch Müller und Pur-Sänger Engler, Fernsehmoderatorin Nebel mit Sängerin Endlich sowie das Magier-Duo Ehrlich Brothers. „Die Sendung steht unter dem Oberbegriff Duelle“, sagt Cantz. Mit Sigl und Keller gebe es ein Rache-Duell, mit Nebel und Endlich ein Familien-Duell und mit den Ehrlich Brothers ein Bruder-Duell.

Pur-Sänger Engler erwischte es bei einem Essen mit Müller. Dieser servierte seinem langjährigen Freund ein so genanntes Superfood-Menü, das dessen Geschmacksnerven strapazierte. Das Fleisch war zäh und ungenießbar, alle anderen Speisen total versalzen. TV-Moderatorin Nebel nahm Sängerin Endlich, mit der sie in einer Patchwork-Familie verbunden ist, mit auf eine Tour, um für einen guten Zweck zu werben. Doch die von Nebel initiierte Aktion lief aus dem Ruder - und forderte Endlich einiges ab.

Moderator Cantz: „Für jeden ist etwas dabei“

Ehrlich-Brother Andreas stellte seinem Bruder Chris bei der Generalprobe ihrer gemeinsamen Magic-Show eine Falle. Auch die beiden sind am Samstag in der Sendung. Ebenso wie Kabarettistin Monika Gruber, die Stücke aus ihrem aktuellem Bühnenprogramm zeigt.

Moderator Cantz freut sich über die prominenten Gäste und die Filme, wie er sagt. Beides seien Markenzeichen der Show. „Es ist für jeden etwas dabei“, sagt der 47-Jährige: „Konzept der Sendung ist, die ganze Familie und alle Generationen anzusprechen.“

„Verstehen Sie Spaß?“ gehört zu den Klassikern im deutschen Fernsehen, heißt es beim für die Samstagabendshow verantwortlichen Südwestrundfunk (SWR) in Baden-Baden. Die Sendung gibt es seit 1980, sie kommt am Samstag live aus den Bavaria Studios München. Diesmal tritt sie unter anderem gegen den neuen ZDF-Samstagskrimi „Schwartz & Schwartz“ mit David Striesow und die RTL-Castingshow „Das Supertalent“ mit Dieter Bohlen an.

Der „Bergdoktor“ Sigl bekommt ein Wuinter-Special und neue Folgen

Das „Bergdoktor“-Duo Sigl und Keller steht auch künftig gemeinsam vor der Kamera, wie das ZDF betont. Die Serie, die donnerstags läuft, verzeichnet den Angaben zufolge hohe Einschaltquoten. Neue Folgen sind für Anfang nächsten Jahres angekündigt. Am 3. Januar 2019 plant das ZDF demnach ein Winter-Special. Die zwölfte Staffel der Serie soll laut dem Sender dann am 10. Januar starten.

Von Jürgen Ruf