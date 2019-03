Berlin

Rund vier Monate nach dem Tod von TV-Auswanderer Jens Büchner zeigt Vox an diesem Montag (11. März, 20.15 Uhr) eine „Goodbye Deutschland“-Folge über seine letzten Tage.

„Meinem Mann war "Goodbye Deutschland" sehr wichtig und es war sein ausdrücklicher Wunsch, dass ihn das Team auch in dieser schweren Zeit begleitet“, sagte Büchners Witwe Daniela im Interview der Deutschen Presse-Agentur. „Für uns alle war klar, dass wir diesen Wunsch ermöglichen wollen, solange die Ärzte und sein Gesundheitszustand es zulassen.“

In der neuen Folge der Auswanderer-Doku begleiten Kameras die Familie zu Büchner ans Krankenbett - zeigen ihn aber nicht. Nur seine heisere Stimme ist zu hören.

Büchner war im November 2018 im Alter von 49 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Er sei „nach kurzem, aber schwerem Kampf friedlich eingeschlafen“, teilte seine Künstleragentur damals mit. Er starb in einem Krankenhaus in Palma de Mallorca. Noch wenige Wochen vor seinem Tod war er öffentlich aufgetreten, ohne dass seine Krankheit dem Publikum bekannt war.

2011 war Büchner durch die Auswanderer-Sendung bekannt geworden, sang am Ballermann „Pleite aber sexy“ und war 2017 im RTL-Dschungelcamp dabei.

Von RND/dpa