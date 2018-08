Berlin

Nach einer vergleichsweise kurzen Sommerpause geht es an diesem Sonntag beim beliebtesten TV-Format der Deutschen mit neuem Stoff weiter – als Erstes kommt ein sehr ungewöhnlicher Film aus der Schweiz, über den Sie hier mehr lesen. Doch auch in den anderen Krimistädten gibt es viel Neues. Ein Überblick nach Teams und Orten:

WEIMAR: Der neue MDR-Krimi mit Nora Tschirner und Christian Ulmen heißt „Die robuste Roswita“ – wie eine Kartoffelsorte.



KIEL: Nach dem Ausstieg der Schauspielerin Sibel Kekilli bekommt der schleswig-holsteinische NDR-Ermittler Axel Milberg alias Borowski nach der Sommerpause die Schauspielerin Almila Bagriacik als operative Fallanalytikerin Mila Sahin an seine Seite. Der erste Fall mit ihr heißt „Borowski und das Haus der Geister“ (2.September).

BERLIN: Im kommenden RBB-Fall aus der deutschen Hauptstadt – „Tiere der Großstadt“ (16.September) – gibt es eine Premiere in Sachen Mörder. Nachdem 1987 zum Beispiel schon ein Elefant im Hamburger „Tatort“ jemanden umbrachte, gerät diesmal ein Roboter unter Verdacht. Das Ganze passt zum Thema künstliche Intelligenz, das diese Saison recht oft vorkommt.

DORTMUND: Nach dem Ausstieg von Stefan Konarske ist Rick Okon der Neue im Ruhrgebietsteam des WDR. Seinen Einstand als Jan Pawlak hatte der Schauspieler im Februar in einer Gastrolle als verdeckter LKA-Ermittler. Ab dem kommenden Film ist er fest dabei.

GÖTTINGEN: Neue Partnerin und neuer Einsatzort für Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) ist Göttingen, wo die Filmfigur einst studiert hat. Die Kommissarin wurde strafversetzt vom Landeskriminalamt Hannover zur dortigen Polizeidirektion. An der Seite der NDR-Ermittlerin, die nur noch einmal im Jahr mit einem neuen Film zu sehen ist, spielt die nächsten Krimis die Deutsch-Uganderin Florence Kasumba mit. Lindholm bekommt auch einen neuen Liebhaber.

KASSEL: Das Frankfurter Duo Janneke und Brix (Margarita Broich und Wolfram Koch) vom Hessischen Rundfunk (HR) ermittelt bald in einem Fall im nordhessischen Kassel. Der Stiefsohn eines Fernseh-Talkers wurde getötet und zerstückelt. Ausgestrahlt werden soll der Kassel-Krimi aber erst in der zweiten Jahreshälfte 2019.

NOCH MAL HESSEN: Vorher – wahrscheinlich Ende 2018 – kommt der nächste „Tatort“ mit Ulrich Tukur. In „Murot und das Murmeltier“ (Anspielung auf die 25 Jahre alte US-Komödie „Und täglich grüßt das Murmeltier“ mit Bill Murray) durchlebt Ermittler Murot einen Tag siebenmal.

FRANKEN: Die Mordkommission Franken – also das Team um Felix Voss (Fabian Hinrichs) und Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) – bekommt es in ihrem fünften Fall 2019 mit einer Mordserie zu tun: In Bayreuth wird jede Stunde ein Mensch erschossen – ein Wettlauf gegen die Zeit. Drehen ließ der BR auch im berühmten Wagner-Festspielhaus.

SCHWARZWALD: Beim dritten Schwarzwald-„Tatort“ des SWR ist Hans-Jochen Wagner alias Kommissar Friedemann Berg wegen Krankheit nicht dabei. Er soll aber zurückkehren. An der Seite von Eva Löbau als Franziska Tobler ist stattdessen vorübergehend Carlo Ljubek als ihr Freiburger Kollege Luka Weber im Einsatz.

Das beliebteste Team kommt aus Münster. Quelle: dpa

MÜNSTER: Fans des mit Abstand beliebtesten „Tatort“-Teams – Kommissar Thiel und Prof. Boerne (Axel Prahl und Jan Josef Liefers) – müssen sich gedulden. Diesen Herbst kommt kein neuer Film. Dafür aber könnte es 2019 sogar drei neue Münster-Krimis vom WDR geben.



STUTTGART: Stuttgart-Fans bekommen dieses Jahr nur einen Fall – er kommt im Herbst. Der SWR-Film „Der Mann, der lügt“ erzählt seine Geschichte aus Verdächtigensicht. Besonders spannend.

HAMBURG: Auch wenn es quotentechnisch zuletzt nicht gut lief für Til Schweigers NDR-Krimis, wird weitergemacht. Allerdings nicht mehr mit dem bisherigen Regisseur und Autor, sondern mit den Machern vom Rostocker „Polizeiruf 110“.

DRESDEN: Nach dem Ausstieg von Alwara Höfels beim sächsischen MDR-Krimi spielt bald – zu sehen ab 2019 – an der Seite von Karin Hanczewski und Martin Brambach die Schauspielerin Cornelia Gröschel mit. Im Gegensatz zu Höfels ist sie sogar gebürtige Dresdnerin.

SAARLAND: Der SR und Devid Striesow alias Stellbrink beenden ihre Zusammenarbeit. Noch eine Folge kommt im Januar 2019. Ein neues Team ist in Arbeit.

BREMEN: Die Schauspieler Sabine Postel und Oliver Mommsen hören 2019 auf. Nur noch zwei Fälle mit Kommissarin Inga Lürsen und Kollege Nils Stedefreund kommen. Radio Bremen will ein neues „Tatort“-Team präsentieren.

Von Gregor Tholl