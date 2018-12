Mainz

Das ZDF will mit dem südafrikanischem Pay-TV-Sender M-Net eine Serie produzieren, die auf einem Roman von Deon Meyer beruht. Der Sechsteiler „Rote Spur“ soll ab Januar nächsten Jahres in und um Kapstadt gedreht werden, teilte das ZDF am Dienstag in Mainz mit. Deutsche und internationale Schauspieler sollen dabei sein, der Sendetermin im ZDF ist noch offen.

Autor Deon Meyer schreibt das Drehbuch zu „Rote Erde“

In der Geschichte „Rote Spur“, die 2010 als Buch erschien, erzählt der südafrikanische Autor Meyer (60) vor dem Hintergrund eines geplanten Terroranschlags die Geschichte einer südafrikanischen Sondereinheit, die es mit islamistischen Attentätern, organisierter Kriminalität und Diamantenschmuggel zu tun bekommt. Meyer ist auch als Drehbuchautor verpflichtet worden.

Öffentlich-rechtliche TV-Sender kooperieren zunehmend mit privaten Dienstleistern im Bewegtbildbereich. Prominentestes Beispiel in der jüngsten Vergangenheit ist die Kooperation der ARD mit der Pay-TV-Plattform Sky bei der Serie „Babylon Berlin“.

Von RND/dpa