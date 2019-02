Hannover

Eigentlich geht es um ein Lied. Ein Lied über Europa. Ein politisches Lied. So eines, wie es auch Jan Böhmermann gefällt. Nach seinem „Schmähgedicht“ über den türkischen Präsidenten Erdogan setzt der Satiriker wieder ein politisches Zeichen, wenn auch diesmal ein kleineres. Er unterstützt die Wiener Indie-Band Bilderbuch bei der Promo ihres neuen Albums „Vernissage my Heart“, das am 22. Februar erscheint.

Ein Lied über Europa , eine Wahl für Europa

Das besagte Lied, das durch Böhmermann derzeit in Deutschland nicht nur in aller Munde, sondern auf auch auf aller Twitter-und Instagram-Bildschirmen ist, heißt schlicht „ Europa 22“.

Unter dem gleichnamigen #europa22 posten Prominente wie Böhmermann, Dendemann oder Autorin Sophie Passmann einen europäischen Reisepass, den man sich auf der Webseite der Band herunterladen und Foto und Daten ausfüllen kann. Passmann erinnert mit ihrem Post auch gleich an die Europawahl am 23. Mai.

Der Wunsch nach Einigkeit

Der Twitter-Trend setzt jedenfalls jetzt schon ein deutliches Zeichen – den Wunsch nach Einigkeit, nach Zusammengehörigkeit – auch auf dem Papier. „Ein Leben ohne Grenzen. Eine Freedom zu verschenken. Eine Freiheit, nicht zu denken“, besingt Bilderbuch ein offenes Europa. Zeilen, die auf Twitter und Co. ankommen – und auch bei Politikern. Bundestagsabgeordnete Katarina Barley ( SPD) jedenfalls hat sich auch gleich einen von Bilderbuchs Pässen heruntergeladen und gepostet. Besser lässt sich virales Marketing medienwirksam nicht platzieren.

Von Amina Linke/RND