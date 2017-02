San José. B-rad, so heißt das Faultierbaby, wurde im tropischen Regenwald in Quepos an der Pazifikküste Costa Ricas entdeckt und kam in die Obhut der Organisation „Kids Saving the Rainforest“ (zu Deutsch „Kinder retten den Regenwald“). Womöglich war es von einem Baum gefallen. In dem Reservat soll der Kleine so weit gepflegt werden, dass es wieder in die Wildnis entlassen werden kann.

Bekannt wurde das etwas träge Mini-Faultier mit dem verträumten Blick durch ein Video des Abenteurers Coyote Peterson, der über die Plattform YouTube seinen „Brave Wilderness Channel“ betreibt – er reist durch die Welt, auf der Suche nach Begegnungen mit besonderen Tieren. Er habe das „entzückendste Tier der Welt“ getroffen, sagt er. Ziel des überaus niedlichen Werkes: Aufklärung.

Von RND/dpa