Dublin. Facebook testet in Irland derzeit eine Stories-Funktion innerhalb seiner Smartphone-App, berichtet „Business Insider“. Dem Blatt verriet ein Facebook-Sprecher, dass das neue Format in den kommenden Monaten auch für andere Länder geplant sei.

Nutzer dürften die Stories – kurze Videos mit noch kürzerer Halbwertszeit – von Snapchat kennen. Bereits im Sommer hatte die Facebook-Tochter Instagram eine solche Funktion eingeführt – offenbar mit Erfolg. 150 Millionen Menschen sollen laut Instagram Stories seit der Einführung genutzt haben.

Nun also auch Facebook, das das Tool auch in seiner App anbieten will. Dort können Nutzer ihre Inhalte aufwerten und beispielsweise Fotofilter, Texte oder selbst gemalte Zeichnungen hinzufügen. Stories erscheinen weder im Newsfeed noch in der Timeline der Nutzer, können aber direkt kommentiert werden. Eine Kampfansage an den kleineren, aber beliebten Snapchat-App.

Von RND/abr