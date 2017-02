Hannover. Facebook musste nach der US-Wahl heftige Kritik einstecken. So genannte „Fake News“ hätten zu bekanntem Wahlausgang beigetragen. Verbreiter dieser gefälschten Nachrichten hätten den Algorithmus der Social-Media-Plattform zur Verbreitung ihrer Inhalte genutzt. Jetzt will Facebook gegensteuern. Als falsch erkannte Inhalte sollen aus dem Newsfeed verschwinden – und das dauerhaft.

Nach Angaben von Facebook wurde der Algorithmus, der zur gezielten Verbreitung von Inhalten zuständig ist, der aktuellen Lage angepasst, verschiedene Signale von Nutzern sollen jetzt anders gewertet werden. Im Newsfeed jedes einzelnen Nutzers sollen so mehr „echte“ Inhalte auftauchen. So Facebook in einer Ankündigung. „Irreführende, sensationsheischende und als Spam zu wertende“ Inhalte sollen weniger auftauchen, heißt es weiter. Authentizität ist das Zauberwort.

Authentische Inhalte werden bevorzugt

So soll der Algorithmus von den Nutzern lernen. Zwar tut er dies jetzt schon ziemlich gut, allerdings verschiebt sich zukünftig wohl die Priorität. Werden Inhalte auffällig oft von Nutzern abgelehnt, heißt im persönlichen Newsfeed versteckt, unterbindet dies die weitere Verbreitung erheblich. Authentische Inhalte sollen dagegen im Newsfeed bevorzugt werden. Wie Facebook das machen will, wird allerdings in der Ankündigung nicht verraten.

Von RND/fw