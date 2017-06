Ist dieser Tweet das neue #covfefe?

Washington. Als US-Präsident Donald Trump am 31. Mai das Wort „covfefe“ in einem Tweet verwendete, war die Belustigung in der Netzgemeinde groß. Nun hat seine stellvertretende Pressesprecherin Sarah Huckabee Sanders einen vollkommen kryptischen Tweet abgesetzt. Am Sonnabendmorgen veröffentlichte sie eine Zeichenkombination aus Ankern, Ampelsymbolen, Verkehrsmitteln und der Zeichenfolge „lolaklkk“ in dem Kurznachrichtendienst.

⚓️🚥🚥🚥🚥⚓️🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🗺🗺🗺🗺🗺🗺🏰🗺🗺🏰🏰🏰🚦 :/9//&🗿🛩⛩🏚

#🚦lolaklkk🚥🚦⛲️🚝🚦🚞🚢🚂 — Sarah H. Sanders (@SHSanders45) June 10, 2017

Sofort reagierten Twitter-Nutzer mit Humor: „Ich habe Probleme, das ins Russische zu übersetzen“, schrieb ein Nutzer als Antwort. „Das ist das kohärenteste Statement, das bisher von der Trump-Verwaltung zu hören war“, scherzt ein anderer. „Irgendwo darin sagt sie, dass Trump ein Lügner ist“, witzelt eine weitere Nutzerin in Anspielung darauf, dass Sanders erst vor zwei Tagen gesagt hatte, dass Trump kein Lügner sei – in Bezug auf die schweren Anschuldigungen des ehemaligen FBI-Chefs James Comey.

i just wanted to see what it would look like pic.twitter.com/2LSBmn5VWd — David Mack (@davidmackau) June 10, 2017

Eineinhalb Stunden später postete Sanders einen weiteren Tweet, in dem sie sagt, dass ihr Sohn die Zeichenfolge geschrieben habe: „Das passiert, wenn dein drei Jahre alter Sohn dein Telefon stiehlt. Vielen Dank, Huck!“.

This is what happens when your 3 year old steals your phone. Thanks Huck! #neverleaveyourphoneunlocked https://t.co/qFD8zRpn8g — Sarah H. Sanders (@SHSanders45) June 10, 2017

Vor wenigen Tagen hatte Trumps Pressesprecher Sean Spicer gesagt, dass die Tweets des Präsidenten als offizielle Statements zu verstehen seien.

Zunächst hatten amerikanische Medien über den Tweet berichtet.

Von RND/kha