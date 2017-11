Kein mulmiges Gefühl mehr in der Dunkelheit

Hannover. Das Prinzip der App „Way Guard“ ist simpel: Wer auf dem Heimweg begleitet werden möchte, geht auf dem Handy in seine Kontakte und wählt einen Begleiter aus. Voraussetzung: Beide müssen die App installiert haben. Sobald der gewählte Kontakt die Anfrage auf seinem Handy bestätigt, kann es losgehen. Auf einer Karte ist dann sichtbar, wo sich der Nutzer aufhält. Auch telefonieren oder chatten ist möglich. Kommt es zu einem Notfall, kann per Wischfunktion die Leitstelle von „Way Guard“ informiert werden. Diese gibt den Notruf an die Polizei weiter.

Von RND