Cupertino. Am Mittwoch stellte Apple seine neuen Smartphone-Modelle iPhone 7 und iPhone 7 Plus in San Francisco vor. In der Nacht zu Freitag begann in die Vorbestellung für die neuen Handys – und schon jetzt müssen Kunden in den Vereinigten Staaten mit monatelangen Wartezeiten rechnen.

Am häufigsten ist das Modell in der Farbe Jet Black von den Lieferengpässen betroffen. Inzwischen müssen sich amerikanische Apple-Fans auf Lieferzeiten von bis zu zwei Monaten einstellen. Wer also jetzt vorbestellt, bekommt das Gerät voraussichtlich im November.

Kunden müssen sich beim iPhone 7 Plus auf monatelange Wartezeiten einstellen. Quelle: Screenshot/Apple

Ursprünglich zum Verkaufsstart um 09.01. deutscher Zeit sollte das iPhone 7 Jet Black Ende September ausgeliefert werden. Doch schon zwei Minuten später sprang das Auslieferdatum auf Anfang Oktober. Offenbar schwinden auch die Bestände der anderen Farben, heißt auf dem Technikportal „ MacRumors“. Es bestünde aber weiterhin die Möglichkeit, eines der beliebten Modelle beim offiziellen Verkaufsstart im Apple-Store am 16. September zu ergattern, raten die Experten.

Kunden müssen sich bis November gedulden

Auch auf dem deutschen Markt sieht es derzeit nicht besser aus. Das iPhone 7 Plus in Diamantschwarz werde bei jetziger Vorbestellung erst im November versandt, heißt es bei Apple.

Andere Farben wie etwa Silber, Gold oder Roségold werden voraussichtlich beim Verkaufsstart verfügbar sein. Das iPhone 7 gibt es ab 759 Euro, das Modell 7 Plus wird für knapp 900 Euro erhältlich sein.

Das ist neu beim iPhone 7

Bereits im Vorfeld der offiziellen Vorstellung sorgten Gerüchte um die neuen Modelle für zahlreiche Spekulationen – so blieben größere Überraschungen aus. Das Smartphone im Aluminium-Gehäuse wartet mit einer verbesserten Kamera auf, auch das Display hat an Qualität gewonnen. Neu ist auch der Homebutton, das zentrale Steuerelement des iPhones. Er ist jetzt druckempfindlich, was auch zur neuen Wasser- und Staubdichte der iPhone 7-Modelle beiträgt.

Eine weitere wichtige Neuerung ist das, was fehlt: Die neue iPhone-Generation hat keinen Kopfhörereingang mehr. Der wird durch den Lightning-Universalanschluss ersetzt.

