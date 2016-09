Schweizer „Tatort“ nervt das Netz

Luzern. Am Sonntagabend gab es offenbar Spannenderes als den „Tatort“ aus Luzern zu schauen. In Berlin wurde ein neues Abgeordnetenhaus gewählt und beim Kurznachrichtendienst Twitter scheinen die Fernseh-Zuschauer bereits der nächsten Ausgabe des TV-Krimis entgegenzufiebern. Am kommende Sonntag ermitteln wieder die beliebtesten „Tatort“-Kommissare – Frank Thiel und Karl-Friedrich Boerne aus Münster.

Obwohl sich der „Tatort“ an diesem Sonntag mit einem hochaktuellen Thema auseinandersetzte, vermochte der Fall „Freitod“ die Zuschauer nicht zu fesseln. Die Luzerner Kommissare Reto Flückinger (Stefan Gubser) und Liz Ritschard (Delia Mayer) ermittelten im umstrittenen Milieu der Sterbehilfe. Die im Vorfeld angekündigte kontroverse Diskussion blieb, zumindest bei Twitter, aus.

„Für was zahle ich Rundfunkgebühren?“

So sorgte weniger die Story für Aufsehen, als die mangelhafte Synchronisation: „Wann zur Hölle schafft ihr das endlich mit einer ordentlichen Synchronisation,“ empört sich eine Nutzerin bei Twitter.

Auf Unverständnis stieß ein weiterer technischer Fehler, der einem aufmerksamen Zuschauer auffiel: „Beim #Tatort facetimen Leute zwischen einem iPhone und einem Samsung Handy... für was zahle ich überhaupt Rundfunkgebühren,“ fragte er.

Stattdessen machte sich Langeweile breit. „Der #Tatort wieder so. Abzusehen...“, beschwerte sich ein Nutzer.

Andere sahen sich ob der Spannungslosigkeit gezwungen, das Programm zu wechseln: „Es ist soweit. Wir gucken lieber Ninja Turtles als den #Tatort aus Luzern“, schreibt Bloggerin Ninia LaGrande.

