Washington. Mit seiner Aussage, am Samstag habe es einen Terroranschlag in Schweden gegeben, sorgte US-Präsident Donald Trump am Sonntag für Verwirrung. Denn in Stockholm, wo die Attacke laut Trump stattgefunden haben soll, hat es keinen Anschlag gegeben.

Auch beim Kurznachrichtendienst Twitter sorgte Trumps offensichtliche Falschaussage für große Belustigung. Unter dem Hashtag #lastnightinsweden posteten die Nutzer amüsante Bilder und kurze Videos. Die besten Reaktionen sehen Sie in unserer Bildergalerie.

Auch mehrere Videos des vermeintlichen Vorfalls gibt es, das zumindest behaupten die Nutzer des Kurznahrichtendienstes mit einem Augenzwinkern:

Here now with what may be video of the incident #LastNightInSweden pic.twitter.com/i2cHJnPtiS — Malbona Vulpo (@threetails) February 19, 2017

Am Sonntag versuchte der US-Präsident seinen Schweden-Fauxpas auszubügeln: Bei Twitter behauptete er, er habe die Aussage nach einem Bericht des amerikanischen TV-Senders „Fox News“ gemacht.

