StarWarsDay Möge die Macht mit der CSU sein

Tatooine. „May the 4th“ – zu Deutsch der 4. Mai – wurde von „Star Wars“-Fans zum Feiertag erklärt. Aber nicht, weil an diesem Tag etwa der Todesstern zerstört oder endlich der Imperator besiegt wurde. Nein, der Grund ist ein anderer: Auf Englisch ausgesprochen, klingt das Datum „May the 4th“ wie der Leitspruch der Kult-Saga „May the force be with you“ – „Möge die Macht mit dir sein“.

"Möge die Macht mit dir sein!" Heute feiern Fans der Kultfilme den #StarWarsDay. pic.twitter.com/DLi6C1sNSN — ZDF heute (@ZDFheute) May 4, 2017

Jedes Jahr feiern die Fans an diesem Tag ihre Helden und die legendären intergalaktischen Abenteuer – auch via Twitter, Facebook und Co.

Die Macht ist stark am 4. Mai. Auch beim ZDF üben die Mitarbeiter schon den richtigen Umgang mit den Superkräften:

Auch die von Verspätungen geplagte Bahn hofft auf die Unterstützung durch die Macht – und nützt gleich die Gelegenheit für eine subtile Marketingbotschaft:

Die Vermarktungsmacht des 4. Mais haben auch politische Akteure für sich entdeckt. Die Grünen lassen Yoda für sich sprechen:

Nicht nur heute am #StarWarsDay werden wir für eine ökologische, gerechte und offene Gesellschaft eintreten.#btw17 pic.twitter.com/AO43uhs4xm — GRÜNE M-V (@GRUENE_MV) May 4, 2017

Und die CSU zelebriert sich und die CDU mit dem Spruch: „Die Macht ist stark in unserer Union“.

Die Macht ist stark in unserer Union. Wir wünschen euch einen schönen #StarWarsDay! ;-) #MayTheFourthBeWithYou pic.twitter.com/J2YNXHjYLH — CSU (@CSU) May 4, 2017

Offenbar haben sich am Bild aber vertan. Das erinnert mehr an die Alien-Invasion in Roland Emmerichs „Independence Day“, monieren einige Twitternutzer.

Besser lief dieser 4. Mai eindeutig für die Polizei in Frankenthal:

Von RND/abr