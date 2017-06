Hannover. Das vor allem bei jungen Leuten unter 21 Jahren beliebte Twitch hat offenbar damit angefangen, Nutzer, die den Dienst während des Autofahrens verwenden, zu verbannen. Das schreibt die britisch-amerikanische Nachrichtenseite „Mashable“ unter Verweis auf den Videospiel-Blog Kotaku und mehrere Twitter-Nutzer, die von entsprechenden Erfahrungen berichten.

„Mehrere Twitch-Streamer die die ’In Real Live’-Kategorie verwenden, sind in den letzten Wochen verbannt worden“, heißt es in dem Artikel. Tatsächlich steht in den Community Richtlinien von Twitch explizit, dass man keine Inhalte streamen dürfe, wenn gleichzeitig das Video-Equipment bedient und ein Auto gelenkt werden müssten.

Twitch wird in erster Linie dazu verwendet, anderen beim Daddeln von Videospielen zuzugucken – oder eben sich selbst dabei live im Internet zu präsentieren.

Erst vergangene Woche war ein Video von Verona Pooth im Internet aufgetaucht, bei der der Werbestar sich offenbar während der Fahrt selbst gefilmt hatte, ohne angeschnallt zu sein. Pooth sagte hinterher der „Bild“-Zeitung, eine Freundin habe sie gefilmt. Dennoch kündigte die Düsseldorfer Polizei eine Anzeige an.

Pooth drohen nun 60 Euro und ein Punkt in Flensburg. Bei zwei Vergehen werde in der Regel nur der höhere Verstoß geahndet, sagte die Polizeisprecherin. Das sei in diesem Fall die vorgeworfene Handy-Nutzung am Steuer.

Erst im September vergangenen Jahres hatte der Radiosender „N-Joy“ mit einem vor allem an junge Menschen gerichteten Video versucht, die Gefahren der Handynutzung am Steuer sehr drastisch zu zeigen.

Von RND/kha