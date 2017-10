Twitter will Belästigung und Hass strenger verfolgen

Hannover. Twitter-Chef Jack Dorsey hat über seinen Account angekündigt, dass der Kurznachrichtendienst sich in Zukunft intensiver mit der Durchsetzung der Twitter-Regeln beschäftigen wird. So sollen unerwünschte Verhaltensweisen, wie Hass und Belästigungen, von der Plattform verbannt werden.

Schon 2016 wurden dazu die Richtlinien aktualisiert und das verantwortliche Team vergrößert. Zudem haben Nutzer die Möglichkeit, Tweets zu melden und bestimmte Keywords zu blockieren.

Dorsey gab in seinem acht Tweets langem Statement zu, dass das nicht genug gewesen sei. 2017 habe das Thema oberste Priorität und es seien bereits Fortschritte gemacht worden. Die neuen Regeln sollen ungewollte sexuelle Annäherung, Missbrauch von Nacktbildern, Hasssymbole sowie gewaltbereite Gruppen und Tweets, die Gewalt verherrlichen, unterbinden.

