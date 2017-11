Whatsapp weltweit mit Störungen

Berlin. Am Freitagmorgen war es an vielen Stellen weltweit unmöglich, über den Messenger-Dienst Whatsapp Nachrichten zu versenden oder zu bekommen. Besonders stark waren die Verbindungs-Störungen in Europa, Asien und in Teilen der USA. In den Niederlanden und Großbritannien war von dem Ausfall besonders viel zu spüren – aber auch in deutschen Großstädten machte der Messenger Probleme.

Besonders stark schien die Störungen in Europa zu sein. Quelle: Screenshot allestörungen.de

Whatsapp gehört zu Facebook und wird weltweit von rund einer Milliarde Menschen genutzt.

13 praktische Whatsapp-Tricks, die Sie kennen sollten Chatten wie ein Profi: Der Messenger-Dienst Whatsapp verfügt über viele Funktionen, die die Smartphone-Kommunikation noch einfacher machen. Wir zeigen Ihnen hier 13 tolle Tricks für Android- und iOS-Geräte.

Bei manchen Whatsapp-Nutzern machte sich Panik breit. Darauf ließen zumindest einige Twitter-Tweets schließen.

Andere User des Messengers nahmen es dagegen mit Humor:

Wenn du anfängst zu überlegen wie man nochmal eine #SMS schreibt und was dich das eigentlich kostet 🤔 #whatsappdown pic.twitter.com/5TgIO48e2k — Berna (@Bernaaa_____) November 3, 2017

Von fw/RND