Hannover. Sechs Mädels, eine Couch, etwas Nettes zu trinken in der Hand – so wollen diese jungen Frauen den geselligen Abend in Erinnerung behalten. Doch das Erinnerungsfoto wird zum großen Suchbild. Wo sind die Beine der so nett lächelnden Person in der Mitte geblieben? Können Sie die Extremitäten sehen?

Auf der Internetplattform Reddit ist das Phänomen schon ein echter Hit, und auch in den sozialen Netzwerken verbreitet sich der Schnappschuss tausendfach.

Das Bild reiht sich ein in einige Aufnahmen, die im abgelaufenen Jahr erstaunliche Berühmtheit erlangten: Das Tiger-Suchbild, das Zigarren-Suchbild und natürlich das Farbrätsel um das vermeintlich blaue Kleid..

Jetzt also die Mädels-Gruppe. Finden Sie die Beine?

Aufgegeben? Wir auch... Hier finden Sie die Auflösung...

Von RND/cab