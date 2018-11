Gütersloh

Ein 14 Jahre alter Junge ist in Gütersloh nach einer Narkoseeinleitung gestorben. Wie die Polizei mitteilte, hatte es bei dem Einsatz in einem Hospital am Dienstag Komplikationen gegeben.

Der junge Patient wurde umgehend in die Kinderklinik nach Bielefeld gebracht. Dort verstarb er aus bisher ungeklärter Ursache später. Ein Mitarbeiter des Hospitals in Gütersloh hatte sich selbst bei der Polizei gemeldet. Um die Todesursache zu klären, soll der Junge am Montag obduziert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/mkr