Das Sakko spannt, die Hose zwickt: Schlagersänger Heino hat in den vergangenen Monaten etliche Kilo zugelegt – und wurde deshalb von seiner Frau Hannelore auf Diät gesetzt. Das verriet das Paar jetzt der „Bild“-Zeitung.

„Ich muss meinen Heino auf Diät setzen. Er hat am Bauch so zugenommen, dass wir alle seine Sakkos ausrangieren müssen. Er bekommt die Knöpfe nicht mehr zu“, sagte Hannelore (76) der Zeitung. Woher die zusätzlichen Kilos – 15 sollen es dem Bericht zufolge sein – kommen, kann sich der Schlagersänger auch nicht so recht erklären: „Ich weiß es auch nicht. Ich trinke nach wie vor meinen Rotwein und esse mein Steak. Aber ich fühle mich nicht dick“, sagte er der „Bild“. Im übrigen wolle er mit seinen 80 Jahren eigentlich nicht mehr anfangen, Kilos zu zählen.

Abnehmen soll er trotzdem, offenbar auch auf Drängen seiner Ehefrau: „Ich will Heino ja demnächst nicht zu seinen Auftritten rollen müssen“, sagte Hannelore der Zeitung.

Von RND