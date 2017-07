Isjum. Die Stimmung ist ausgelassen als die 16-jährige Sofia Magerko ihre Freundin Daria Medvedeva, die am Steuer eines Autos sitzt, filmt. Die beiden kreischen vergnügt und singen lautstark zur Musik – sie befinden sich gerade auf dem Weg zu einer Party. Magerko, die in ihrer Heimatstadt in der Ukraine einen Schönheitswettbewerb gewonnen hat, hält ein Bier in der Hand. Das Video übertragen die jungen Frauen per Instagram-Livestream. Dass sie ihren eigenen Unfalltod aufnehmen, wissen die beiden da noch nicht.

Immer wieder hat die 24-jährige Fahrerin nur eine Hand am Lenkrad und lässt sich von der guten Laune ihrer Beifahrerin anstecken. Um in die Kamera des Smartphones zu lächeln, wendet sie den Blick von der Straße ab. Nur wenige Sekunden später sind die beiden tot. Plötzlich wird der Bildschirm dunkel – das Auto ist gegen eine Laterne geprallt. Doch die Aufnahme läuft weiter. Eine halbe Minute vergeht, dann sind Stimmen zu hören: „Da ist eine Tote“, sagt ein Mann. „Die andere ist aus dem Auto geschleudert worden.“

Mehr als zwei Millionen Mal wurde das knapp vierminütige Video inzwischen aufgerufen. Das Verhalten der jungen Frauen stößt auf Unverständnis: „Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die beiden waren kindisch und haben nicht realisiert, was sie taten“, lautet einer der zahlreichen Kommentare.

Von RND/are