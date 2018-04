Saarbrücken

Tödliche Streiterei in Saarbrücken: Ein 16-Jähriger ist in einer Klinik in Saarbrücken gestorben, nachdem Rettungskräfte seinen leblosen Körper aus der Saar gerettet haben. Zuvor soll der Jugendliche in eine Schlägerei verwickelt gewesen sein.

Gegen einen 18-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl beantragt. Das teilte die Anklagebehörde in Saarbrücken am Dienstag mit. Demnach soll der Beschuldigte während einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen dem 16-Jährigen mehrmals heftig gegen den Kopf geschlagen haben. Das Opfer verlor das Bewusstsein und ging zu Boden – der 18-Jährige packte seinen Kontrahenten und warf ihn in die Saar. Dabei nahm er laut Staatsanwaltschaft „zumindest billigend in Kauf“, dass der 16-Jährige ertrank.

Er soll zwischen 15 und 30 Minuten im Fluss getrieben haben, bevor Rettungstaucher ihn fanden. Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ging es bei dem Streit um Drogen. Ein Begleiter des gestorbenen 16-Jährigen soll von einem Jugendlichen aus der Gruppe um dem Beschuldigten Drogen verlangt haben, konnte diese jedoch nicht bezahlen. Daraufhin entwickelte sich die Schlägerei.

Von RND/iro/dpa