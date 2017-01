Rom. Das Fahrzeug mit Schülern aus Ungarn sei auf dem Rückweg von einer Reise nach Frankreich kurz vor Mitternacht bei Verona von der Straße abgekommen, in eine Begrenzung gekracht und in Flammen aufgegangen, sagte Polizeikommandant Geralomo Lacquanita am Samstagmorgen. Weitere Fahrzeuge seien nicht in den Unfall verwickelt. Die Schüler in den Bus seien zwischen 15 und 17 Jahre alt. 39 Personen hätten überlebt.

Unter den Toten sollen laut Medienberichten wohl der französische Busfahrer und dessen Familie sein.

Von RND/tap/caro