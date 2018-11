Stuttgart

Polizisten haben in Stuttgart einen Mann festgenommen, der unter Verdacht steht, eine 17-Jährige in einem Schlosspark vergewaltigt zu haben – am helllichten Tag.

Polizisten entdeckten den 23 Jahre alten Tatverdächtigen und die junge Frau nach einem Zeugenhinweis am Samstag im Schlossgarten in Stuttgart. An der Rückseite eines Gebäudes führte der 23-Jährige sexuelle Handlungen an der Frau durch – gegen ihren Willen, wie sie den Beamten sagte. Der Mann wurde daraufhin festgenommen, inzwischen hat ein Richter Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Von RND