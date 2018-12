Bochum

Mit der Vergabe der ersten „1Live Krone 2018“ an Fynn Kliemann in der Newcomer-Kategorie ist am Donnerstagabend in Bochum die Verleihung des Publikumspreises gestartet. Der Musiker und Youtuber setzte sich unter anderem gegen Nico Santos oder Nura durch. In der Kategorie Live-Act gewann Kontra K.

Insgesamt können rund 30 Nominierte der deutschsprachigen Pop- und Hip-Hop-Szene in sieben Kategorien auf eine der begehrten Radio-Trophäen hoffen. Bestimmt wurden die Gewinner durch ein Online-Voting von den Hörern der WDR-Jugendwelle 1Live.

„1Live Krone“ wird zum 19. Mal vergeben

Der Radiopreis wird zum 19. Mal vergeben und gilt als geselliges Branchentreffen am Jahresende. Unter den Anwärtern auf den Preis waren unter anderem Max Giesinger, Alice Merton, Mark Foster, Kraftklub oder die Toten Hosen. Gleich mehrfach nominiert waren die Sängerinnen Namika und LEA, der Musiker Bosse, die Rapper Casper und Marteria sowie Nico Santos.

Zur Galerie Zur Preisverleihung der begehrten Trophäen „1Live-Krone“ kam in Bochum wieder das „Who is Who“ der deutschen Pop- und Hiphop-Szene zusammen.

Wer den diesjährigen Sonderpreis erhält, hat die 1Live-Redaktion vorab bestimmt: Birgit und Horst Lohmeyer, ein Ehepaar aus Jamel in Mecklenburg-Vorpommern, werden für ihre Zivilcourage und den langjährigen Einsatz für Demokratie ausgezeichnet. Die beiden veranstalten seit 2007 jährlich das Musikfest gegen Rechts „Jamel rockt den Förster“ und machen sich stark gegen rechtsradikale Kräfte in der Region.

Durch den Verleihungsabend in der Bochumer Jahrhunderthalle führte erstmals Comedian Luke Mockridge als Moderator. Musikalische Unterstützung bekam er unter anderem von der britischen Sängerin Anne-Marie, die ihren Hit „Friends“ sowie ihre neuen Single präsentieren sollte.

Von RND/dpa