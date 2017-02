Stuttgart/Frankfurt. Spezialkräfte der Polizei griffen am Donnerstag am Frankfurter Flughafen zu, als der junge Mann ein Flugzeug nach Rumänien besteigen wollte, wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Landeskriminalamt am Freitag mitteilten. Es bestehe der Verdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.

Der 21-Jährige soll sich im Internet mit anderen über die Vorbereitung eines Anschlags ausgetauscht haben. Er stammt den Angaben zufolge aus Rumänien, hat aber in Deutschland gelebt und gearbeitet. Die Reise in sein Heimatland habe mutmaßlich weiteren Vorbereitungen dienen sollen, hieß es.

Hinweise auf ein konkretes Anschlagsziel lägen nicht vor. Der 21-Jährige habe nicht allein vorgehen wollen. Es sei aber unklar, wie weit seine Suche nach potenziellen Mittätern vorangeschritten sei. In der Wohnung des Mannes seien schriftliche Aufzeichnungen und elektronische Datenträger sichergestellt worden. Details nannten die Ermittler nicht – auch nicht dazu, wie sie ihm letztlich auf die Spur gekommen sind. Der 21-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Von RND/dpa