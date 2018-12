Immendingen

Einparken will gelernt sein: Ein betrunkener Mann hat am Freitagabend in Baden-Württemberg vergeblich versucht seinen Wagen in einer 25 Meter langen Parklücke abzustellen. Wie die Polizei mitteilte, benötigte der 50-Jährige etwa sechs Versuche um das Auto zu parken.

Seine vergeblichen Bemühungen blieben nicht ohne Folgen. Der Betrunkene soll einen Sachschaden in Höhe von 2000 Euro verursacht haben. Das kümmerte den Mann laut Polizei aber wenig. Er legte sich in seiner Wohnung schlafen. Ein Zeuge verständigte die Polizei.

Die alarmierten Beamten führten einen Alkoholtest bei dem Beschuldigten durch, dessen Ergebnis seine Einparkschwierigkeiten erklärte. Der 50-Jährige pustete einen Wert von über 3,3 Promille.

Von RND/ka