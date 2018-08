Heute vor 30 Jahren, um 7.55 Uhr, drangen zwei bewaffnete Kriminelle in die Filiale der Deutschen Bank in Gladbeck ein. Zu diesem Zeitpunkt konnte noch keiner ahnen, dass sich dieses Verbrechen als das Geiseldrama von Gladbeck in die Gedächtnisse der Deutschen einbrennen wird. Die ganze Geschichte live und in Echtzeit in der RND-Multimedia-Reportage. Jetzt: Kapitel 1 – Der Banküberfall.