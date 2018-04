Pamplona

Im Baskenland sind erneut Zehntausende Menschen aus Protest gegen ein Urteil nach einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung auf die Straße gegangen. Am dritten Tag der Demonstrationen kamen in Pamplona am Samstag rund 35.000 Protestierende zusammen, wie die lokale Polizei schätzte.

Während der Festlichkeiten rund um die berühmte Stierhatz in Pamplona war vor zwei Jahren eine 18-Jährige sexuell angegriffen worden. Die fünf Männer wurden am Donnerstag lediglich wegen sexuellen Missbrauchs zu jeweils neun Jahren Gefängnis verurteilt. Die Demonstranten sind der Ansicht, dass es sich nicht um Missbrauch, sondern eine Vergewaltigung gehandelt hat, die dementsprechend härter bestraft werden müsste.

Das Opfer will gegen das Urteil in Berufung gehen. Die Gerichtsentscheidung hatte außerdem dafür gesorgt, dass Tausende Frauen auf Twitter unter dem Hashtag #cuentalo (deutsch: Sag’ es!) über ihre Erfahrungen mit Missbrauch berichtet haben.

Von RND/dpa