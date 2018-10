Johannesburg

An einem Gymnasium im Nordosten Südafrikas sind 36 Schülerinnen schwanger. Die Mädchen an der Schule im Ort Vhembe seien zwischen 14 und 18 Jahre alt, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums der Provinz Limpopo, Neil Shikhwambana.

„Es ist überraschend. Normalerweise sollte es in der Schule nicht so viele Schwangerschaften geben.“ Die Behörden untersuchten nun die Gründe dafür, erklärte er am Dienstagabend. Das Gymnasium in der Nähe der Stadt Thohoyandou habe gut 900 Schülerinnen und Schüler.

Schwangerschaften von Teenagern sind in Südafrika ein verbreitetes Phänomen, vor allem in ländlichen Gebieten wie Limpopo. Landesweit haben rund 15 Prozent aller Mädchen vor Vollendung des 19. Lebensjahres bereits ein oder mehrere Kinder, wie Zahlen der Statistik-Behörde zeigen.

Experten machen dafür unter anderem mangelnde Kenntnis über Verhütungsmöglichkeiten, Armut und auch Fälle von sexuellem Missbrauch verantwortlich.

Von RND/dpa