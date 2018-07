Wiesbaden

Ein anonymer Lotto-Spieler aus Hessen, der am vergangenen Freitag 45 Millionen Euro gewann, hat sich bisher noch nicht gemeldet. „Vielleicht hat er es noch nicht gemerkt“, sagte eine Sprecherin von Lotto Hessen am Montag in Wiesbaden.

Der Gewinner muss sich mit seiner Spielquittung melden. Dafür hat er allerdings drei Jahre Zeit. Da der Tipp anonym abgegeben wurde, kann hinter dem Gewinner ein Mann oder eine Frau stecken - oder auch eine Tippgemeinschaft.

Der Gewinner hatte seinen Spielschein mit zwei ausgefüllten Kästchen nur vier Stunden vor Annahmeschluss in einer Frankfurter Verkaufsstelle abgegeben und 4,50 Euro dafür bezahlt. Die andere Hälfte des Eurojackpots ging nach Sachsen-Anhalt.

Von RND/dpa